Laura G hace públicas las advertencias de su exnovio

En las últimas semanas, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Laura G, ha sido noticia y tendencia en redes sociales luego de protagonizar un duro capítulo en su vida, pues tras la ruptura con su exnovio, el empresario español Juan Martín, la modelo ha vivido momentos de angustia por como terminaron las cosas con el hombre.

¿Qué pasó entre Laura G y su exnovio?

Laura G no ha dejado de ser noticia en los portales web y en las redes sociales en donde se ha comentado bastante sobre su polémica relación con el empresario Juan Martín Moreno, con quien sostuvo un romance en secreto, pero se vino a saber de la existencia del hombre cuando terminaron, pues la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada no hizo publica su relación, pero él sí ha hecho lo posible para ser tendencia luego de terminar con la modelo, a quien le ha pedido que le devolviera las cosas luego de haber terminado.

¿Por qué Laura G teme por su vida? Su exnovio le hace duras advertencias

La polémica que protagoniza Laura G con su exnovio Juan Martín no termina, pues recientemente, la modelo hizo publica una conversación que ella tuvo con el empresario español a través de una llamada, en donde el hombre no titubea al advertirle y le dice con otras palabras que “le quitará la vida a quien intercede por ella, ya que él tiene le billete para hacerlo”,pues en la llamada Martín menciona que no le gustó cómo actuó el abogado de la modelo y por eso, no solo advirtió con lastimarla a ella, sino a su familia y a quien la defienda.

En el video publicado por Escandalo TV se ve que Laura pone la grabación de la llamada con el español y en la conversación ella no dijo más que el saludo.

¿Qué ha hecho el exnovio de Laura G tras terminar su relación?

Mencionado anteriormente, no muchos sabían sobre la existencia del hombre hasta que terminó su relación con la modelo, pues él mismo se encargó de hablar públicamente sobre ella y decir que “la desenmascarará”, sin embargo, todo tornó de castaño a oscuro cuando él empezó a pedirle los regalos que le dio e inició con las advertencias, lo que también generó pánico entre los seguidores de la modelo, quienes dicen que el español está obsesionado con ella.