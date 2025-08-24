Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura G teme por su vida tras ser advertida por su exnovio: “no te va a alcanzar esta vida”

Laura G hizo pública una conversación que tuvo con su exnovio, quien le hace dura advertencias en contra de la vida de su familia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Laura G hace públicas las advertencias de su exnovio

En las últimas semanas, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Laura G, ha sido noticia y tendencia en redes sociales luego de protagonizar un duro capítulo en su vida, pues tras la ruptura con su exnovio, el empresario español Juan Martín, la modelo ha vivido momentos de angustia por como terminaron las cosas con el hombre.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Laura G y su exnovio?

Laura G no ha dejado de ser noticia en los portales web y en las redes sociales en donde se ha comentado bastante sobre su polémica relación con el empresario Juan Martín Moreno, con quien sostuvo un romance en secreto, pero se vino a saber de la existencia del hombre cuando terminaron, pues la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada no hizo publica su relación, pero él sí ha hecho lo posible para ser tendencia luego de terminar con la modelo, a quien le ha pedido que le devolviera las cosas luego de haber terminado.

Artículos relacionados

¿Por qué Laura G teme por su vida? Su exnovio le hace duras advertencias

La polémica que protagoniza Laura G con su exnovio Juan Martín no termina, pues recientemente, la modelo hizo publica una conversación que ella tuvo con el empresario español a través de una llamada, en donde el hombre no titubea al advertirle y le dice con otras palabras quele quitará la vida a quien intercede por ella, ya que él tiene le billete para hacerlo”,pues en la llamada Martín menciona que no le gustó cómo actuó el abogado de la modelo y por eso, no solo advirtió con lastimarla a ella, sino a su familia y a quien la defienda.

En el video publicado por Escandalo TV se ve que Laura pone la grabación de la llamada con el español y en la conversación ella no dijo más que el saludo.

¿Qué ha hecho el exnovio de Laura G tras terminar su relación?

Mencionado anteriormente, no muchos sabían sobre la existencia del hombre hasta que terminó su relación con la modelo, pues él mismo se encargó de hablar públicamente sobre ella y decir que “la desenmascarará”, sin embargo, todo tornó de castaño a oscuro cuando él empezó a pedirle los regalos que le dio e inició con las advertencias, lo que también generó pánico entre los seguidores de la modelo, quienes dicen que el español está obsesionado con ella.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Caterin Escobar de MasterChef Celebrity encanta con imágenes después de entrenar y en sus vacaciones. Caterin Escobar

Caterin Escobar encanta a sus seguidores con imágenes entrenando y tomando el sol en sus vacaciones

La bella participante de MasterChef Celebrity, Caterin Escobar, encantó al revelar los resultados de su entrenamiento.

Este era el negocio de Epa Colombia en la cárcel Epa Colombia

Epa Colombia hace controversial propuesta a TransMilenio para lograr beneficios

Epa Colombia presentó varias propuestas en donde se ofrece ser embajadora de TransMilenio, esto con el fin de obtener beneficios judiciales.

Fallece reconocido actor estadounidense a sus 96 años y deja en luto al cine y a Broadway. Talento internacional

Muere importante actor estadounidense que participó en ‘Los Soprano’ y ‘The Good Wife’

El importante artista estuvo tras bambalinas en Broadway durante décadas antes de iniciar su carrera como actor a sus 60 años. Murió a los 96 años.

Lo más superlike

Muere futbolista ecuatoriano en accidente de tránsito y se conoce video del choque. Talento internacional

Se conoce video del trágico accidente en el que falleció un futbolista ecuatoriano

El fútbol ecuatoriano está de luto tras confirmarse el deceso de Marcos Olmedo a sus 26 años. Se conoció un video del accidente.

Poncho Herrera, ex RBD pediría la paz para Maite y Anahí RBD

Poncho Herrera, ex RBD manda indirecta para que Maite y Anahí se reconcilien

Ricardo Montaner Ricardo Montaner

Ricardo Montaner lanza una joya perdida: el recuerdo de Vélez convertido en disco

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?