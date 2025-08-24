Pipe Bueno aviva los rumores de su separación con Luisa Fernanda

En los últimos días nacieron rumores sobre la posible separación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, quienes cada uno por su lado avivan estas especulaciones, sin embargo, ninguno de los dos ha salido a hablar para confirmar o desmentir que sí existe la ruptura.

¿Por qué nacieron los rumores de que Luisa Fernanda W se separó de Pipe Bueno?

Hace algunos días Luisa Fernanda W mencionó que no ha pasado días fáciles, mientras que, por su lado, Pipe Bueno publico un video en el que dice que “las vueltas ya no son iguales”, lo que empezó a despertar sospechas entre sus seguidores, más cuando desde hace días luego de que se mudaron a México, la pareja ya no se deja ver juntos en las redes sociales como sí lo hacían antes.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre los rumores sobre su ruptura con Pipe Bueno?

Luisa Fernanda W le respondió a un seguidor quien le habría preguntado si todos los rumores sobre su separación con Pipe Bueno son por Marketing o una estrategia de publicidad para sus proyectos, pero la creadora de contenido dejó claro que le “encantaría” decir que sí, pero la realidad es otra, aun así, nunca desmintió, pero tampoco confirmó que se separó del cantante y les pidió a sus seguidores que le tuvieran paciencia, que dejaría pasar algunos días para salir a hablar.

¿Cómo ha reaccionado Pipe Bueno a los rumores de su separación con Luisa Fernanda W?

Por su parte, el cantante de música popular ha avivado más y más los rumores sobre su separación con Luisa Fernanda W, pues él ha publicado partes de su nueva canción ‘Dime qué prefieres’, en la que le canta al desamor y a la separación, pero el detalle que llamó la atención a sus seguidores es que escribió en uno de sus videos que “la canción se puso personal” y añadió que “terminar lo nuestro es lo mejor”.

¿Cuál habría sido la indirecta de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W tras su supuesta separación?

Recientemente, Pepe Bueno publicó una historia en su cuenta de Instagram y en ella está cantando Juan Pablo Navarrete la parte de una canción que dice “diles que me fui”, eso mismo escribió Pipe en su video y se le vio cantando con mucho despecho, lo que podría aumentar los rumores de que sí se pudo a ver separado de su prometida, la creadora de contenido Luisa Fernanda W.