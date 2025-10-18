Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tras advertencia, La Jesuu llegó a Bogotá y preocupó a sus seguidores: "ayuda, por favor"

La creadora de contenido no hizo caso a las advertencias de Juliana Calderón y al llegar a la capital le envío contundente mensaje.

Desde hace varios días se encendió una delicada polémica en redes sociales, luego de que Juliana Calderón le hiciera una contundente advertencia pública donde le advirtió no venir a Bogotá o al evento donde se enfrentarán Andrea Valdiri y Yina Calderón, porque donde llegara a verla, no respondía por sus actos.

Las palabras de Juliana no quedaron ahí y continuó expresando que Bogotá era su ciudad y que, por ende, ella se hacía respetar en su cancha. Esto, refiriéndose al posible viaje de la caleña a la capital del país, para acompañar a Andrea Valdiri en el show que dará con Yina en el Stream Fighters.

Así respondió La Jesuu tras advertencia de Juliana Calderón

Contrario a lo que algunos esperaban, la caleña no hizo caso a las advertencias de Juliana Calderón y al llegar a la capital le envío burlesco video demostrando que no le tenía miedo y que sí acompañaría a su amiga en este evento tan importante, donde se enfrentará a Yina.

"Muchachos, me acaba de pasar algo acá en el aeropuerto, con una de las niñas acá en Bogotá, necesito de su ayuda urgente, por favor, necesito un permiso para entrar a Bogotá", expresó la caleña entre risas.

Así reaccionaron reconocidos influencers a la indirecta de La Jesuu a Juliana Calderón

Rápidamente, el video de la caleña se hizo viral y desató múltiples comentarios no solo por parte de los seguidores, sino de sus colegas del medio, quienes entre risas, entendieron a quién le estaba respondiendo y apoyaron su postura.

Ese fue el caso de las creadoras de contenido La Segura y Karen Sevillano, quienes reaccionaron muy divertidas a su video. Por su parte, otros le recomendaron, entre risas, contratar un esquema de seguridad por si llegaba a encontrarse frente a frente con una de las hermanas Calderón.

