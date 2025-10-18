Tras advertencia, La Jesuu llegó a Bogotá y preocupó a sus seguidores: "ayuda, por favor"

Desde hace varios días se encendió una delicada polémica en redes sociales, luego de que Juliana Calderón le hiciera una contundente advertencia pública donde le advirtió no venir a Bogotá o al evento donde se enfrentarán Andrea Valdiri y Yina Calderón, porque donde llegara a verla, no respondía por sus actos.

Las palabras de Juliana no quedaron ahí y continuó expresando que Bogotá era su ciudad y que, por ende, ella se hacía respetar en su cancha. Esto, refiriéndose al posible viaje de la caleña a la capital del país, para acompañar a Andrea Valdiri en el show que dará con Yina en el Stream Fighters.

Así respondió La Jesuu tras advertencia de Juliana Calderón

Contrario a lo que algunos esperaban, la caleña no hizo caso a las advertencias de Juliana Calderón y al llegar a la capital le envío burlesco video demostrando que no le tenía miedo y que sí acompañaría a su amiga en este evento tan importante, donde se enfrentará a Yina.

"Muchachos, me acaba de pasar algo acá en el aeropuerto, con una de las niñas acá en Bogotá, necesito de su ayuda urgente, por favor, necesito un permiso para entrar a Bogotá", expresó la caleña entre risas.

Así reaccionaron reconocidos influencers a la indirecta de La Jesuu a Juliana Calderón

Rápidamente, el video de la caleña se hizo viral y desató múltiples comentarios no solo por parte de los seguidores, sino de sus colegas del medio, quienes entre risas, entendieron a quién le estaba respondiendo y apoyaron su postura.

Ese fue el caso de las creadoras de contenido La Segura y Karen Sevillano, quienes reaccionaron muy divertidas a su video. Por su parte, otros le recomendaron, entre risas, contratar un esquema de seguridad por si llegaba a encontrarse frente a frente con una de las hermanas Calderón.