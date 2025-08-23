Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura González asegura que nunca quiso causarle perjuicios a Karina García

La modelo se defendió de las acusaciones de su expareja acerca de querer lastimar a Karina García.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Laura González desmintió que haya querido hacerle algo de daño a Karina García como aseguró su ex.
Laura González desmintió que haya querido hacerle algo a Karina García como aseguró su ex.

Durante este año, las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Karina García y Laura González, han creado una larga historia de enemistad con acusaciones, discusiones, pullas y leves espacios de paz.

Artículos relacionados

¿Por qué Laura González y Karina García no se quieren y hasta tienen una enemistad?

Recordemos que, cuando Karina ingreso al reality, Laura fue invitada a varios medios de comunicación colombianos, pues tenía una historia que contar con ella: según ella, se involucró con su exesposo cuando aún estaban juntos.

Así pues, Laura también ingresó al programa y lo primero que hizo fue acusar a Karina de frente por ese tema y la paisa no dudó en defenderse diciendo que simplemente se trató de un amigo que la invitó a su casa y que nunca pasó nada.

Laura no duró mucho tiempo dentro de la casa y, antes de salir, hizo una especie de ‘paces’ con la influencer, pues ya se habían desgastado bastante dentro del reality. No obstante, ese espacio de paz no duró mucho y Laura se hizo en el equipo de Melissa Gate cuando la audiencia y la casa se dividieron en dos: Altafulla y Karina como pareja y el resto de los participantes.

Karina García y Laura González
Karina García reaccionó a mensaje del exnovio de Laura G/Canal RCN

Desde que se terminó el programa, las pullas han sido interminables de parte y parte y una de las discusiones que más se genera alrededor de ellas dos es quién tiene más trabajos, estabilidad económica y, en general, éxito y felicidad.

Así pues, Laura reveló que estaba saliendo con un hombre adinerado que no solo le daba regalos, sino también viajes y se mostró dichosa viviendo experiencias a su lado. Sin embargo, la alegría no le duró mucho, pues, según ella, tuvieron que terminar por m4ltr4tos por parte de él y porque, al finalizar la relación, la empezó a perseguir a ella y a su familia.

No obstante, el hombre salió a defenderse, diciendo que Laura estaba obsesionada con Karina y que terminaron porque le estaba pidiendo ayuda para causarle daño, algo que preocupó a García.

¿Qué dijo Laura Gonzáles de las acusaciones de su ex sobre querer hacerle algo a Karina?

Ahora que Laura sale nuevamente a las redes con un nuevo video, no solo les contó a los internautas que ya le devolvió todos los regalos al hombre, sino que también fue enfática en asegurar que nunca ha querido hacerle algo malo a Karina.

Artículos relacionados

Los internautas, no obstante, no han dejado de comentar que no le creen nada y que definitivamente se nota lo obsesionada que está con la paisa.

Laura González apareció con quien sería un nuevo amor para su vida y la acusan por sus actitudes con Karina en La casa de los famosos Colombia.
Laura González apareció con quien sería un nuevo amor para su vida y la acusan por sus actitudes con Karina.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado Talento nacional

Así reaccionó Valentina Taguado a comentario de un internauta que la mandó a lavar sus jeans

La respuesta de Valentina Taguado a un seguidor que criticó sus jeans generó debate en redes sociales.

Mariana Zapata Talento nacional

Mariana Zapata tendría un nuevo amor, fans lo halagaron por su belleza

Las recientes apariciones de Mariana Zapata despertaron rumores de un romance con otro creador de contenido.

Yaya Muñoz y Jose Rodríguez rompen el silencio y responden a Yina Calderón por criticar su relación. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz y Jose Rodríguez le responden a Yina Calderón por criticar su relación

Yina Calderón aseguró que Yaya Muñoz mantiene a Jose Rodríguez y la pareja de famosos no dudó en contestarle.

Lo más superlike

Los ataques de pánico generan síntomas como falta de aire, mareos y aceleración del pulso. Curiosidades

¿Ataques de pánico? Así puedes reconocerlos y controlarlos paso a paso

Los ataques de pánico son una manifestación común de la ansiedad. Conoce sus síntomas y estrategias recomendadas para enfrentarlos.

El icónico traje de Spider-Man de Tobey Maguire busca nuevo dueño en septiembre Viral

¡Ahora puedes convertirte en Spider-Man! este será el precio del traje original

Catherine Siachoque sorprende con su nuevo rostro Catherine Siachoque

Catherine Siachoque sorprende con su cambio físico: fotos en México lo evidencian

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

Jhonny Rivera y Julián Daza lanzaron Me engañaron los dos Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Julián Daza presentan “Me engañaron los dos”: así suena