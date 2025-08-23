Laura González asegura que nunca quiso causarle perjuicios a Karina García

Durante este año, las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Karina García y Laura González, han creado una larga historia de enemistad con acusaciones, discusiones, pullas y leves espacios de paz.

¿Por qué Laura González y Karina García no se quieren y hasta tienen una enemistad?

Recordemos que, cuando Karina ingreso al reality, Laura fue invitada a varios medios de comunicación colombianos, pues tenía una historia que contar con ella: según ella, se involucró con su exesposo cuando aún estaban juntos.

Así pues, Laura también ingresó al programa y lo primero que hizo fue acusar a Karina de frente por ese tema y la paisa no dudó en defenderse diciendo que simplemente se trató de un amigo que la invitó a su casa y que nunca pasó nada.

Laura no duró mucho tiempo dentro de la casa y, antes de salir, hizo una especie de ‘paces’ con la influencer, pues ya se habían desgastado bastante dentro del reality. No obstante, ese espacio de paz no duró mucho y Laura se hizo en el equipo de Melissa Gate cuando la audiencia y la casa se dividieron en dos: Altafulla y Karina como pareja y el resto de los participantes.

Karina García reaccionó a mensaje del exnovio de Laura G/Canal RCN

Desde que se terminó el programa, las pullas han sido interminables de parte y parte y una de las discusiones que más se genera alrededor de ellas dos es quién tiene más trabajos, estabilidad económica y, en general, éxito y felicidad.

Así pues, Laura reveló que estaba saliendo con un hombre adinerado que no solo le daba regalos, sino también viajes y se mostró dichosa viviendo experiencias a su lado. Sin embargo, la alegría no le duró mucho, pues, según ella, tuvieron que terminar por m4ltr4tos por parte de él y porque, al finalizar la relación, la empezó a perseguir a ella y a su familia.

No obstante, el hombre salió a defenderse, diciendo que Laura estaba obsesionada con Karina y que terminaron porque le estaba pidiendo ayuda para causarle daño, algo que preocupó a García.

¿Qué dijo Laura Gonzáles de las acusaciones de su ex sobre querer hacerle algo a Karina?

Ahora que Laura sale nuevamente a las redes con un nuevo video, no solo les contó a los internautas que ya le devolvió todos los regalos al hombre, sino que también fue enfática en asegurar que nunca ha querido hacerle algo malo a Karina.

Los internautas, no obstante, no han dejado de comentar que no le creen nada y que definitivamente se nota lo obsesionada que está con la paisa.