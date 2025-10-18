Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón le envío contundente mensaje a La Jesuu tras su llegada a Bogotá

La empresaria de keratinas no pasó por alto la presencia de la caleña y le envío un inesperado mensaje de bienvenida.

La empresaria de keratinas y creadora de contenido Juliana Calderón encendió las redes sociales hace tan solo unas horas con un particular video que muchos interpretaron como una contundente indirecta para La Jesuu tras su llegada a Bogotá.

Recordemos que, la caleña viajó a la capital para acompañar a su amiga Andrea Valdiri en el enfrentamiento que tendrá este 18 de octubre contra Yina Calderón en el evento de boxeo: Stream Fighters.

¿Cuál fue el contundente mensaje que le envió Juliana Calderón a La Jesuu tras su llegada a Bogotá?

En la noche de este viernes, la caleña compartió un video en el que presumió su llegada a Bogotá y donde se habría burlado de Juliana, con un clip donde le pedía a ayuda a sus seguidores porque tenía miedo de pisar la ciudad. Esto lo dijo entre risas, dando a entender que era un SOS en son de burla.

Ante esto, la jornada del sábado empezó con lo que pudo ser la respuesta de Juliana al respecto.

"Bebés, buenos días, cómo están... bebés hoy amanecí muy preocupada porque hoy Bogotá amaneció, bueno desde ayer, con un olor que no se aguanta, un olor espantoso, por favor les recomiendo ponerse tapabocas, no sé, desde ayer está oliendo a pésimo, increíble. Ay, no, échate perfume, por favor", expresó Juliana.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos a la presunta indirecta de Juliana Calderón a La Jesuu?

En cuestión de minutos las reacciones de los millones de fanáticos que acumulan las creadoras de contenido empezaron a pronunciarse y anticipar que, esta noche, no solo podría evidenciarse un enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, sino también entre sus acompañantes.

De momento, queda esperar qué sucederá con el encuentro que seguramente tendrán estas socialities en el evento de boxeo y esperar que sus desacuerdos no trasciendan de las redes sociales y vivan una noche pacífica, dejando los duelos en manos de los profesionales que estarán en el ring.

