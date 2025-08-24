Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Con resultado muy reñido el equipo naranja, liderado por Luisfer Hoyos, gana en MasterChef Celebrity

En un reto de campo lleno de tensiones; Luisfer Hoyos, Caterin Escobar y Pichingo consiguen salvarse del reto de eliminación y subir al balcón.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Equipo naranja gana el reto de campo con crema de leche en MasterChef Celebrity.
Equipo naranja gana el reto de campo con crema de leche.

En el capítulo de este domingo 24 de agosto en MasterChef Celebrity, los equipos debían hacer 5 entradas y 5 postres para, lógicamente, los 5 comensales que iban a degustar y votar: los tres chefs y dos invitados especiales: ‘Los de ñam’. El equipo naranja, liderado por Luisfer Hoyos y con Caterin y Pichingo como integrantes; consiguen conquistar a los jurados, subir al balcón y evitar los retos de salvación y eliminación.

Artículos relacionados

¿Por qué se dice que Luisfer Hoyos está en una buena racha en MasterChef Celebrity?

Luisfer tuvo una victoria doble en este capítulo, ya que, al principio de éste, se anunció que él fue el ganador del reto inmediatamente anterior y así fue como se convirtió en el cuarto cocinero de la semana con pin de inmunidad.

Luego de escoger a Caterin Escobar, quien tenía delantal negro por haber faltado a la cocina, y a Pichingo para que hicieran parte de su equipo, dejando de lado a su amigo y colega Julián; Luisfer consiguió también ganar en equipo en un reto de campo en el que se vio a los otros equipos llenos de tensión y roces con los capitanes.

Luis Fernando Hoyos se lleva el pin de inmunidad en reto de MasterChef Celebrity y debe liderar equipo.
Luis Fernando Hoyos se lleva el pin de inmunidad en reto de MasterChef Celebrity.

¿Qué platos hicieron ganar al equipo naranja en MasterChef Celebrity?

Caterin fue la encargada del postre: una red velvet con ganache de chocolate blanco, y el único error que tuvieron fue que, a la hora de poner la ganache, estaba muy caliente y no tuvo un término ideal. No obstante, de acuerdo con los jurados, los sabores estuvieron muy bien, así como la esponjosidad de la torta.

Por otro lado, Pichingo quiso hacer pasta desde cero y creó unos raviolis de carne con una salsa preparada por Luisfer que, combinados, también conquistaron el paladar de los comensales.

Finalmente, con un puntaje de 8,24, que estuvo bastante reñido porque el equipo verde (Violeta, David, Raúl y Aleja) tuvo 8,20, ese trío se hizo acreedor de la victoria en el reto de campo y no deben ir a reto de salvación, agregando que lograron quitarle el delantal negro a Caterin.

Artículos relacionados

Ahora se viene un reto de salvación con una invitada muy especial y los cocineros deben destacarse si no quieren ir a la eliminación.

Caterin Escobar de MasterChef Celebrity encanta con imágenes después de entrenar y en sus vacaciones.
Caterin Escobar encanta con imágenes después de entrenar y en sus vacaciones.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

El equipo morado presenta platos crudos en reto con 'Los de ñam' en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Equipo morado de MasterChef Celebrity entrega platos crudos en reto con ‘Los de ñam’

El equipo morado entregó platos que incluso un comensal no quiso degustar y tuvieron uno de los puntajes más bajos en la historia del programa.

Valentina Taguado y Carolina Sabino se muestran molestas con sus capitanes en MasterChef Celebrity en reto de campo. MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino y Valentina Taguado: inconformes con sus capitanes en MasterChef Celebrity

Valentina reveló frustración al ver que su equipo en MasterChef Celebrity, liderado por Michelle, no estaba teniendo buenos resultados.

Luis Fernando Hoyos se lleva el pin de inmunidad en reto de MasterChef Celebrity y debe liderar equipo. MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos gana reto y pin de inmunidad MasterChef Celebrity y debe liderar equipo naranja

El participante de MasterChef Celebrity que no parecía tener mucho conocimiento en la cocina, Luis Fernando Hoyos, está demostrando que talento sí hay.

Lo más superlike

La Jesuu le hizo una contundente advertencia a Yina Calderón La Jesuu

La Jesuu le responde a Yina Calderón tras insinuar que estaba enamorada de Altafulla

La Jesuu le respondió a Yina Calderón al decir que ella estaba enamorada de Altafulla y, además, le hizo una dura advertencia.

Muere futbolista ecuatoriano en accidente de tránsito y se conoce video del choque. Talento internacional

Se conoce video del trágico accidente en el que falleció un futbolista ecuatoriano

Poncho Herrera, ex RBD pediría la paz para Maite y Anahí RBD

Poncho Herrera, ex RBD manda indirecta para que Maite y Anahí se reconcilien

Ricardo Montaner Ricardo Montaner

Ricardo Montaner lanza una joya perdida: el recuerdo de Vélez convertido en disco

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia