Con resultado muy reñido el equipo naranja, liderado por Luisfer Hoyos, gana en MasterChef Celebrity

En el capítulo de este domingo 24 de agosto en MasterChef Celebrity, los equipos debían hacer 5 entradas y 5 postres para, lógicamente, los 5 comensales que iban a degustar y votar: los tres chefs y dos invitados especiales: ‘Los de ñam’. El equipo naranja, liderado por Luisfer Hoyos y con Caterin y Pichingo como integrantes; consiguen conquistar a los jurados, subir al balcón y evitar los retos de salvación y eliminación.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Equipo morado de MasterChef Celebrity entrega platos crudos en reto con ‘Los de ñam’

¿Por qué se dice que Luisfer Hoyos está en una buena racha en MasterChef Celebrity?

Luisfer tuvo una victoria doble en este capítulo, ya que, al principio de éste, se anunció que él fue el ganador del reto inmediatamente anterior y así fue como se convirtió en el cuarto cocinero de la semana con pin de inmunidad.

Luego de escoger a Caterin Escobar, quien tenía delantal negro por haber faltado a la cocina, y a Pichingo para que hicieran parte de su equipo, dejando de lado a su amigo y colega Julián; Luisfer consiguió también ganar en equipo en un reto de campo en el que se vio a los otros equipos llenos de tensión y roces con los capitanes.

Luis Fernando Hoyos se lleva el pin de inmunidad en reto de MasterChef Celebrity.

¿Qué platos hicieron ganar al equipo naranja en MasterChef Celebrity?

Caterin fue la encargada del postre: una red velvet con ganache de chocolate blanco, y el único error que tuvieron fue que, a la hora de poner la ganache, estaba muy caliente y no tuvo un término ideal. No obstante, de acuerdo con los jurados, los sabores estuvieron muy bien, así como la esponjosidad de la torta.

Por otro lado, Pichingo quiso hacer pasta desde cero y creó unos raviolis de carne con una salsa preparada por Luisfer que, combinados, también conquistaron el paladar de los comensales.

Finalmente, con un puntaje de 8,24, que estuvo bastante reñido porque el equipo verde (Violeta, David, Raúl y Aleja) tuvo 8,20, ese trío se hizo acreedor de la victoria en el reto de campo y no deben ir a reto de salvación, agregando que lograron quitarle el delantal negro a Caterin.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Carolina Sabino y Valentina Taguado: inconformes con sus capitanes en MasterChef Celebrity

Ahora se viene un reto de salvación con una invitada muy especial y los cocineros deben destacarse si no quieren ir a la eliminación.