Equipo morado de MasterChef Celebrity entrega platos crudos en reto con ‘Los de ñam’

El equipo morado entregó platos que incluso un comensal no quiso degustar y tuvieron uno de los puntajes más bajos en la historia del programa.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El equipo morado presenta platos crudos en reto con 'Los de ñam' en MasterChef Celebrity.
El equipo morado presenta platos crudos en reto con 'Los de ñam'.

Este domingo 24 de agosto vivimos un reto de campo en MasterChef Celebrity bastante tenso con obstáculos que el destino les puso a cada uno de los equipos. Una de las sorpresas de la noche, fueron los malos platos, por crudos, que entregó el equipo morado.

¿Cuál fue el reto que no pudo superar el equipo morado de MasterChef Celebrity?

Se trató de un reto en el que debía sobresalir la crema de leche en entradas y postres y en el que no solo iban a degustar los chefs, sino también ‘Los de ñam’, influencers de cocina que hacen recetas fáciles y rápidas en las redes sociales.

El equipo morado, conformado por Michelle Rouillard como capitana, Valentina Taguado, Patty y Julián; fue el grupo que menos supo afrontar esos errores y obstáculos de la cocina que se les fueron presentando, empezando porque su plan A de la entrada nunca estuvo lista y, en los últimos minutos antes de levantar las manos, tuvieron que resolver con un lomo a la pimienta que, a su pesar, también quedó crudo.

Patty levantó la mano al decirles a sus compañeros que no quería presentar algo crudo, pero Michelle y Valentina concertaron en que era mejor eso que no presentar nada a los comensales.

Michelle Rouillard se llevó su primer pin de inmunidad
Michelle Rouillard ganó reto en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Por qué también les quedó crudo el postre a los integrantes del equipo morado?

Valentina fue la encargada del postre y la masa de una suerte de canastas que decidió hacer también le quedó cruda, al parecer, por falta de tiempo. Además, la cocinera nunca consiguió la chantilly con la que quería acompañar sus preparaciones.

Uno de los momentos más tensos del equipo se da cuando Michelle mete al horno la preparación de su entrada y riega un poco de esa preparación salada sobre uno de los postres de Valentina, debe sacarlos del horno y limpiarlo, algo que, por los gestos de Taguado en su rostro, parece generarle frustración y hasta molestia.

Finalmente, el puntaje del equipo ha sido uno de los más bajos en la historia de MasterChef Celebrity: 2,4 sobre 10 y los integrantes no pudieron ocultar su tristeza y decepción por el resultado. Ahora Valentina, Julián y Patty deben ir a reto de salvación a competir con otros compañeros para poder quedarse en la cocina más importante del mundo.

