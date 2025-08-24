Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu le responde a Yina Calderón tras insinuar que estaba enamorada de Altafulla

La Jesuu le respondió a Yina Calderón al decir que ella estaba enamorada de Altafulla y, además, le hizo una dura advertencia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Jesuu le hizo una contundente advertencia a Yina Calderón

La casa de los famosos Colombia 2025 terminó hace dos meses, pero lo que no llega a su fin son las relaciones de enemistad que surgieron en el programa de la vida en vivo, pues ese es el caso de Yina Calderón y La Jesuu, quienes recientemente están protagonizando un cruce de palaras, luego de que la empresaria dijera que la creadora de contenido ya no sonaba y estaba enamorada de Altafulla.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón al insinuar que La Jesuu estaba enamorada de Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

La Jesuu publicó una historia en su cuneta oficial de Instagram en donde Yina Calderón dice que ella ya no suena y que es una desagradecida, porque Epa Colombia junto a Calderón le ayudaron a ingresar a La casa de los famosos Colombia, ya que ambas pedían votos para ella y que, además, Emiro también la ayudó, gracias a La Toxi Costeña, quien hizo que ella pudiera volver a la competencia y reivindicarse, sin embargo, no dejó por fuera otro tema importante.

Artículos relacionados

De acuerdo con Yina Calderón, “La Jesuu estaba enamorada de Altafulla”, pues según ella, la creadora de contenido se la pasaba mucho con el barranquillero y no respetaba que estuviera con Karina García, por eso, las primeras palabras del video de la empresaria es que la creadora de contenido es “Judas”.

¿Qué le respondió La Jessu a Yina Calderón tras arremeter en su contra?

La creadora de contenido publicó una historia después de dejar en evidencia a Yina Calderón y e sugirió que “se parche”, pero así mismo, le hizo una contundente advertencia, mencionando que si casi “le mete el brazo” cuando La Jesuu regresó a La casa de los famosos Colombia, “afuera no hay nada que la detenga”, insinuando que ella podría irse en su contra y hacer lo que no pudo hacer en la competencia, además, agregó a sus palabras que “es lindo” que ella “sea parada y de barrio”.

 

¿Por qué nacieron las diferencias entre Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos?

Antes de que iniciara la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón y La Jesuu no tenían la mejor relación, sin embargo, la empresaria sí pidió votos para que la creadora de contenido ingresara al reality y de hecho, en la casa se la llevaron bien hasta la primera eliminación de La Jesuu, quien luego de volver le declaró sus diferencias a Calderón, según ella, porque desde afuera vio la verdadera cara de Yina, quien al parecer hablaba mal de sus amigas y tenían comportamientos que Valentina no compartía.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Caterin Escobar de MasterChef Celebrity encanta con imágenes después de entrenar y en sus vacaciones. Caterin Escobar

Caterin Escobar encanta a sus seguidores con imágenes entrenando y tomando el sol en sus vacaciones

La bella participante de MasterChef Celebrity, Caterin Escobar, encantó al revelar los resultados de su entrenamiento.

Este era el negocio de Epa Colombia en la cárcel Epa Colombia

Epa Colombia hace controversial propuesta a TransMilenio para lograr beneficios

Epa Colombia presentó varias propuestas en donde se ofrece ser embajadora de TransMilenio, esto con el fin de obtener beneficios judiciales.

Fallece reconocido actor estadounidense a sus 96 años y deja en luto al cine y a Broadway. Talento internacional

Muere importante actor estadounidense que participó en ‘Los Soprano’ y ‘The Good Wife’

El importante artista estuvo tras bambalinas en Broadway durante décadas antes de iniciar su carrera como actor a sus 60 años. Murió a los 96 años.

Lo más superlike

Muere futbolista ecuatoriano en accidente de tránsito y se conoce video del choque. Talento internacional

Se conoce video del trágico accidente en el que falleció un futbolista ecuatoriano

El fútbol ecuatoriano está de luto tras confirmarse el deceso de Marcos Olmedo a sus 26 años. Se conoció un video del accidente.

Poncho Herrera, ex RBD pediría la paz para Maite y Anahí RBD

Poncho Herrera, ex RBD manda indirecta para que Maite y Anahí se reconcilien

Ricardo Montaner Ricardo Montaner

Ricardo Montaner lanza una joya perdida: el recuerdo de Vélez convertido en disco

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?