La Jesuu le hizo una contundente advertencia a Yina Calderón

La casa de los famosos Colombia 2025 terminó hace dos meses, pero lo que no llega a su fin son las relaciones de enemistad que surgieron en el programa de la vida en vivo, pues ese es el caso de Yina Calderón y La Jesuu, quienes recientemente están protagonizando un cruce de palaras, luego de que la empresaria dijera que la creadora de contenido ya no sonaba y estaba enamorada de Altafulla.

¿Qué dijo Yina Calderón al insinuar que La Jesuu estaba enamorada de Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

La Jesuu publicó una historia en su cuneta oficial de Instagram en donde Yina Calderón dice que ella ya no suena y que es una desagradecida, porque Epa Colombia junto a Calderón le ayudaron a ingresar a La casa de los famosos Colombia, ya que ambas pedían votos para ella y que, además, Emiro también la ayudó, gracias a La Toxi Costeña, quien hizo que ella pudiera volver a la competencia y reivindicarse, sin embargo, no dejó por fuera otro tema importante.

De acuerdo con Yina Calderón, “La Jesuu estaba enamorada de Altafulla”, pues según ella, la creadora de contenido se la pasaba mucho con el barranquillero y no respetaba que estuviera con Karina García, por eso, las primeras palabras del video de la empresaria es que la creadora de contenido es “Judas”.

¿Qué le respondió La Jessu a Yina Calderón tras arremeter en su contra?

La creadora de contenido publicó una historia después de dejar en evidencia a Yina Calderón y e sugirió que “se parche”, pero así mismo, le hizo una contundente advertencia, mencionando que si casi “le mete el brazo” cuando La Jesuu regresó a La casa de los famosos Colombia, “afuera no hay nada que la detenga”, insinuando que ella podría irse en su contra y hacer lo que no pudo hacer en la competencia, además, agregó a sus palabras que “es lindo” que ella “sea parada y de barrio”.

¿Por qué nacieron las diferencias entre Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos?

Antes de que iniciara la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón y La Jesuu no tenían la mejor relación, sin embargo, la empresaria sí pidió votos para que la creadora de contenido ingresara al reality y de hecho, en la casa se la llevaron bien hasta la primera eliminación de La Jesuu, quien luego de volver le declaró sus diferencias a Calderón, según ella, porque desde afuera vio la verdadera cara de Yina, quien al parecer hablaba mal de sus amigas y tenían comportamientos que Valentina no compartía.