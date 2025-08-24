Caterin Escobar encanta a sus seguidores con imágenes entrenando y tomando el sol en sus vacaciones

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 200 mil seguidores, la reconocida y bella actriz colombiana Caterin Escobar, quien actualmente figura como una de las participantes favoritas de MasterChef Celebrity Colombia; suele revelar con sus fans algunas actividades de su vida diaria.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Caterin Escobar se quitó el delantal negro en MasterChef, pero cinco participantes lo obtuvieron

En esta oportunidad, por ejemplo, en la mañana de este domingo 24 de agosto, la artista actoral reveló una serie de imágenes que dejó encantado a más de uno con su belleza.

¿Cómo se ve Caterin Escobar después de entrenar y en medio de sus vacaciones?

El primer video es después de su arduo entrenamiento, que seguramente tiene con disciplina para mantener su figura esbelta, y se da frente al espejo parta revelar no solo el look con el que ese día decidió hacer su actividad física, sino también los resultados de su esfuerzo, pues mostró su abdomen marcado y, además, las gotas de sudor que resbalan por éste.

Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila no estuvieron en reto de MasterChef. (FotoS Canal RCN)

Parece, además, que Caterin se encuentra tomando unas vacaciones en algún lugar con clima cálido, pues también publicó una foto, frente a otros espejo, luciendo una salida de baño colorida, propia de estos lugares.

Además, más adelante también mostró lo mucho que disfruta tomar el sol mientras luce un traje de piscina negro que resalta sus más bellas cualidades, pues compartió una instantánea de ese momento en el que se le ve tan cómoda.

¿Cómo le ha ido a Caterin Escobar en MasterChef Celebrity Colombia?

Caterin es una de las cocineras más queridas de esta temporada de MasterChef Celebrity no solo por su belleza y su gran carisma para afrontar cada uno de los retos, sino también por el talento que tiene con los sabores y las preparaciones.

Además, Escobar tiene una cualidad que es muy valorada actualmente por la audiencia de la cocina más importante del mundo: la empatía y humildad en la competencia, pues muchos aseguran que ya no basta con solo ser bueno en la cocina para agradar, sino que también se debe mostrar humanidad y un gran compañerismo.

Artículos relacionados Caterin Escobar Caterin Escobar de MasterChef deja claro que no sigue estándares de moda: “hay que aceptarse”

Aunque muchos la ven como una posible finalista, la realidad es que esta temporada ha estado muy reñida y han sido muchos los famosos que han demostrado tener talento para la cocina.