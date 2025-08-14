Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Caterin Escobar de MasterChef deja claro que no sigue estándares de moda: “hay que aceptarse”

Caterin Escobar de MasterChef se sinceró en redes sobre su postura frente a las críticas y su aceptación personal.

Caterin Escobar
¿Cómo trabaja en las seguridades? Caterin Escobar de MasterChef? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, el nombre de la reconocida actriz Caterin Escobar ha sido tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar que tenía una especial cercanía con el exjugador de fútbol Mario Yepes, exparticipante de MasterChef Celebrity.

Además, Caterin sorprendió recientemente a través de sus redes sociales acerca de la postura que tiene frente a la seguridad que tiene en sí misma y, de esta manera, cómo ha logrado superar todo tipo de críticas.

¿Qué opina Caterin Escobar al no seguir “estándares de moda”?

Desde luego, Caterin ha demostrado a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, varias de sus anécdotas diarias y, también, acerca de los sentimientos que tiene en su vida cotidiana.

Con base en esto, la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir de manera pública todo lo que ha hecho para tener una buena mentalidad y disfrutar cada etapa de su vida con orgullo. Por esta razón, sorprendió a sus seguidores con las siguientes palabras:

“Como se siente de bien aceptase como eres y no querer competir con ningún estándar de moda”, añadió Caterin en sus recientes historias de Instagram.

Cabe destacar que la intérprete deja clara le evidencia que la aceptación es uno de los factores más importantes en su vida, según lo último que les confesó a sus seguidores de manera pública.

¿Cómo ha sido el paso de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity?

Desde que inició la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, la actriz Caterin Escobar ha demostrado que cuenta con la gran habilidad de cocinar exquisitos platillos, los cuales ha ganado la atención del jurado: Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría.

Por su parte, Caterin ha demostrado a lo largo de la competencia que una de las cualidades que más la destaca de la competencia es gracias a su estudio, disciplina y creatividad.

Dicho esto, varios de sus compañeros han resaltado el gran potencial que tiene al momento de cocinar con ellos y poder, de esta manera, asegurar su cupo en la competencia, tal como lo ha hecho desde que inició el programa.

