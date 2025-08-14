Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

Investigadores crean un sistema que decodifica pensamientos con 74% de precisión, pero solo se activa con una “clave mental”.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única.
Un salto en la neurotecnología: un sistema que lee pensamientos… ¡pero solo si dices mentalmente una clave secreta. Foto Freepik

En un laboratorio de la Universidad de Stanford, un grupo de investigadores ha desarrollado un sistema capaz de interpretar en tiempo real los pensamientos de personas con parálisis severa.

Artículos relacionados

¿Qué tiene de particular este nuevo sistema tecnológico para el lenguaje?

La particularidad que lo distingue de otros proyectos es que el dispositivo solo comienza a funcionar cuando el usuario imagina una palabra clave muy específica “chittychittybangbang”, una referencia a una película infantil de los años sesenta.

Este avance abre debates sobre ética, derechos y privacidad en la neurotecnología.
Cuatro voluntarios y una frase imposible de olvidar: así funciona la tecnología que lee tu mente sin invadir tu privacidad. Foto Freepik

Esta medida de seguridad garantiza la privacidad de los voluntarios que se someten a la prueba, evitando que los que se escapen involuntariamente, así, el sistema permanece inactivo a menos que detecte esta frase poco común, minimizando riesgos de filtraciones de información personal.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los hallazgos de los científicos en el estudio de esta tecnología?

El estudio contó con la participación de cuatro personas con diferentes condiciones, tres con esclerosis y una mujer con tetraplejia tras un accidente cerebrovascular.

El equipo logró captar y decodificar frases completas de su diálogo interno con un 74% de precisión, sin que los participantes tuvieran que mover los labios o hacer esfuerzo por hablar.

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única.
Participantes con parálisis lograron comunicar frases completas sin mover los labios con esta nueva tecnología. Foto Freepik

Un programa de inteligencia artificial se encargó de traducir las señales cerebrales a texto, trabajando con un vocabulario potencial de más de 125.000 palabras, este avance representa un salto considerable respecto a experimentos previos, en los que la cantidad de palabras posibles era muy limitada.

Artículos relacionados

¿Qué representa este avance en los estudios relacionados al lenguaje?

Hasta ahora, los intentos exigían que estas simularan el movimiento del habla, algo que no siempre es cómodo o posible, por lo que este tipo de avances trae de nuevo a la mesa el debate sobre los derechos y la ética.

A lo que en este caso los expertos dieron como solución la implementación de una “contraseña mental” destacada como una estrategia innovadora para preservar la privacidad cognitiva.

Según sus creadores, la clave elegida resultó eficaz para impedir que pensamientos no intencionados fueran interpretados por el sistema, reforzando así la seguridad de esta tecnología.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Un paseo en rueda de la fortuna casi termina en tragedia… y un hombre arriesgó todo para salvarla. Curiosidades

El impactante rescate de un hombre a mujer que quedó colgando en una rueda de la fortuna

Una mujer quedó suspendida a varios metros en una rueda de la fortuna y un hombre protagonizó un rescate que impactó al mundo.

Influencer Ethan Guo: la verdad detrás de sus 45 días en la Antártida Influencers

Ethan Guo: el influencer que pasó 45 días atrapado en la Antártida y su final | VIDEO

Ethan Guo, el influencer que estuvo 45 días atrapado en la Antártida, revela el final de su increíble historia. ¡Video aquí!

Leonardo DiCaprio Talento internacional

Leonardo DiCaprio protagonizó un sorpresivo momento en España: ¿fue detenido?

El actor Leonardo DiCaprio fue requerido por autoridades en Ibiza mientras asistía a un evento público.

Lo más superlike

Talento internacional

Tini Stoessel regresa a Disney después de 10 años lejos de la actuación

Después de años dedicada a la música, Tini Stoessel regresa a la pantalla con un papel dramático que marca un antes y un después.

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO

Betty, la fea Betty la fea

Betty, la fea: ¿cuándo y dónde ver el estreno de la nueva temporada?

Christian Nodal contó sobre su boda en Roma con Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal confiesa que se casó en Roma con Ángela Aguilar pocos días después de terminar con Cazzu

Karol G hará historia en la NFL: primer show de medio tiempo en Brasil por YouTube Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil por Youtube