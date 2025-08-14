Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Betty, la fea: ¿cuándo y dónde ver el estreno de la nueva temporada?

‘Betty la fea’ regresa con una nueva temporada llena de varias historias, secretos y dramas. Aquí te contamos su fecha de estreno.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Betty, la fea
¿Cuándo ver la nueva temporada de Betty, la fea? | Foto: RCN Estudios

Una de las producciones más destacadas en la historia de la televisión colombiana es ‘Betty la fea’, de Estudios RCN, la cual se ha posicionado como una de las series más vistas en el mundo gracias a las historias que presenta a lo largo de su trama.

Ahora, llega una nueva temporada de esta icónica producción, que trae consigo secretos, dramas y una mezcla de historias que despertarán tu curiosidad para engancharte con su próximo estreno.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de ‘Betty la fea’?

Esta nueva temporada sorprenderá a la audiencia con su regreso más esperado. Podrás verla a partir del viernes 15 de agosto a través de la plataforma digital Prime Video, donde estará disponible para todos los usuarios.

La temporada anterior de ‘Betty, la fea: la historia continúa’ generó una gran cantidad de comentarios positivos entre los espectadores, quienes se engancharon desde el inicio con los giros en la trama, especialmente en la relación entre Betty y Armando.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello
¿Cuándo ver la nueva temporada de Betty, la fea? | Foto: RCN

No te puedes perder esta nueva temporada, que atrapará desde el primer capítulo y te permitirá conectar con esta producción icónica, cuyo legado ha marcado a varias generaciones y se ha convertido en una de las más queridas por los espectadores.

Betty la fea: ¿por qué no te puedes perder la nueva temporada?

En esta nueva etapa, el elenco destacado presentará acontecimientos importantes que se desarrollarán en la icónica empresa Ecomoda. Cada personaje tendrá un papel clave para mantenerte atento a esta historia que promete sorprenderte a lo largo de toda la temporada.

Los personajes vivirán situaciones inesperadas que darán un nuevo giro a la trama, generando momentos de tensión, emoción y drama que mantendrán el interés de la audiencia. Por eso, no puedes dejar pasar esta nueva entrega de Betty la fea.

Actrices Betty, la fea
Llega una nueva temporada de Betty, la fea. | Foto: RCN Estudios

Sin duda, esta producción sigue siendo un referente de la televisión colombiana y mundial, manteniendo su relevancia y atrayendo a nuevos públicos con cada temporada. No te la pierdas, su estreno será el 15 de agosto mediante la plataforma de Prime Video.

