Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Caterin Escobar se quitó el delantal negro en MasterChef, pero cinco participantes lo obtuvieron

Caterin Escobar se salvó de la eliminación, pero cinco de sus compañeros se sumaron al delantal negro en MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Caterin Escobar en MasterChef Celebrity
Caterin Escobar se salva del reto de eliminación en MasterChef Celebrity/Canal RCN

La actriz Caterin Escobar logró quitarse el delantal negro, pero otros de sus compañeros se lo pusieron tras reto por equipos en Masterchef Celebrityeste jueves 14 de agosto.

Artículos relacionados

¿Por qué Caterin Escobar se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity?

En un nuevo reto por equipos, la actriz Caterin Escobar quedó en el equipo azul junto a Ricardo Vesga, David Sanín y Patty, donde ella la única con delantal negro.

Los participantes debían preparar postres en donde lograran cautivar el paladar de los chefs con el ingrediente que menos les gusta.

Equipo azul en MasterChef Celebrity el 14 de agosto

A Nicolás de Zubiría con el tomate de árbol, a Jorge Rausch con las cerezas y a Belén Alonso con la remolacha.

Los jurados no lograron ponerse de acuerdo, por lo que lo hicieron por votación y el equipo azul fue el que más votos obtuvo, llevándose el triunfo.

La actriz Caterin Escobar se quitó el delantal negro y logró subir al balcón, mostrándose muy feliz de que no tendrá que ir al temido reto de eliminación, donde uno de sus compañeros tendrá que abandonar la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué participantes se llevaron delantal negro en MasterChef Celebrity este 14 de agosto?

Los equipos naranja y verde perdieron el reto, por lo que, quienes tenían delantal blanco tuvieron que lucir el delantal negro y caer en riesgo a excepción de las líderes que tenían pin de inmunidad, las cuales eran Carolina Sabino, Valeria y Violeta Bergonzi; y quienes ya lo poseían que eran Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Michelle.

Por lo que, quienes tuvieron que ponerse el delantal negro fueron LuisFer, Jorge Herrera, Julián Zuluaga, Pichingo y Nicolás.

Delantales negros en MasterChef Celebrity

Artículos relacionados

Por el momento, las celebridades continuarán esforzándose al máximo para mantenerse en la competencia y evitar ser eliminados en el reto de eliminación, donde uno de ellos deberá salir de la cocina más grande del mundo.

Recordemos que, la más reciente eliminación fue la del exfutbolista Mario Alberto Yepes, quien no convenció al jurado con la changua que preparó.

Recuerda estar al pendiente de cada capítulo de MasterChef Celebrity todas las noches por la pantalla del Canal RCN a las 8:00 p.m.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Violeta y Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi tiene diferencias con Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi y Julián Zuluaga tuvieron que cocinar juntos en MasterChef Celebrity, pero no se entendieron muy bien.

Belén Alonso en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

El regreso que emocionó en Materchef Celebrity Colombia

Un regreso puso muy felices a todos en MasterChef Celebrity, tanto que hasta le hicieron canciones.

Betty, la fea Betty la fea

Betty, la fea: ¿cuándo y dónde ver el estreno de la nueva temporada?

‘Betty la fea’ regresa con una nueva temporada llena de varias historias, secretos y dramas. Aquí te contamos su fecha de estreno.

Lo más superlike

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

El cantante Christian Nodal se pronunció sobre la manutención que le da a su hija con Cazzu.

Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia Marcelo Cezán

Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, aclara rumores sobre su relación

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO

Karol G hará historia en la NFL: primer show de medio tiempo en Brasil por YouTube Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil por Youtube