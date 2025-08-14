Caterin Escobar se quitó el delantal negro en MasterChef, pero cinco participantes lo obtuvieron

La actriz Caterin Escobar logró quitarse el delantal negro, pero otros de sus compañeros se lo pusieron tras reto por equipos en Masterchef Celebrityeste jueves 14 de agosto.

¿Por qué Caterin Escobar se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity?

En un nuevo reto por equipos, la actriz Caterin Escobar quedó en el equipo azul junto a Ricardo Vesga, David Sanín y Patty, donde ella la única con delantal negro.

Los participantes debían preparar postres en donde lograran cautivar el paladar de los chefs con el ingrediente que menos les gusta.

A Nicolás de Zubiría con el tomate de árbol, a Jorge Rausch con las cerezas y a Belén Alonso con la remolacha.

Los jurados no lograron ponerse de acuerdo, por lo que lo hicieron por votación y el equipo azul fue el que más votos obtuvo, llevándose el triunfo.

La actriz Caterin Escobar se quitó el delantal negro y logró subir al balcón, mostrándose muy feliz de que no tendrá que ir al temido reto de eliminación, donde uno de sus compañeros tendrá que abandonar la competencia.

¿Qué participantes se llevaron delantal negro en MasterChef Celebrity este 14 de agosto?

Los equipos naranja y verde perdieron el reto, por lo que, quienes tenían delantal blanco tuvieron que lucir el delantal negro y caer en riesgo a excepción de las líderes que tenían pin de inmunidad, las cuales eran Carolina Sabino, Valeria y Violeta Bergonzi; y quienes ya lo poseían que eran Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Michelle.

Por lo que, quienes tuvieron que ponerse el delantal negro fueron LuisFer, Jorge Herrera, Julián Zuluaga, Pichingo y Nicolás.

Por el momento, las celebridades continuarán esforzándose al máximo para mantenerse en la competencia y evitar ser eliminados en el reto de eliminación, donde uno de ellos deberá salir de la cocina más grande del mundo.

Recordemos que, la más reciente eliminación fue la del exfutbolista Mario Alberto Yepes, quien no convenció al jurado con la changua que preparó.

Recuerda estar al pendiente de cada capítulo de MasterChef Celebrity todas las noches por la pantalla del Canal RCN a las 8:00 p.m.