La Jesuu reveló que le gustaba Mateo Varela en La casa de los famosos, esto dijo

La influenciadora la Jesuu sorprendió a miles de sus fanáticos luego de hacer inesperada confesión sobre La casa de los famosos Colombia, reality que ganó el cantante Altafulla.

¿Qué dijo la Jesuu sobre La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo junto a dos colegas, donde hablaron sobre el reality, entre otros temas que han causado revuelo en la farándula en los últimos días.

En medio de la conversación la interrogaron sobre qué participante de la casa más famosa de Colombia le gustaba, a lo que ella aclaró que no era José Rodríguez, como todos pensaban.

En la competencia, la Jesuu se mostró al inicio muy cercana con José Rodríguez luego de que ambos compartieran algunos espacios antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Varios participantes y miles de seguidores del programa los relacionaron sentimentalmente, pero José Rodríguez mostró interés fue en Yaya Muñoz, con quien actualmente sostiene una relación.

La Jesuu y José Rodríguez presentaron algunas diferencias en el juego y su amistad terminó.

¿Quién le gustaba a la Jesuu en La casa de los famosos Colombia?

La caleña confesó que a ella le llamaba la atención el modelo Mateo Varela, actual pareja de la actriz y modelo Norma Nivia.

"Todo el mundo pensaba que yo estaba gan*sa de José porque nosotros antes habíamos salido normal, pero yo nunca lo vi con otros, al que sí llegué a ver con otros ojos fue a Mateito", expresó.

Tras su declaración, provocó varias reacciones en redes sociales, donde muchos detallaron cuánto los sorprendió dicha confesión, otros la criticaron señalando que era obvio que sí le gustaba José, mientras otros la defendieron.

Por ahora, la Jesuu sigue entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales sobre tips de belleza, consejos de amor propio y publicaciones de humor, con los que saca tantas risas a sus fieles admiradores.

Asimismo, continúa trabajando en sus respectivos proyectos, con los que espera cautivar a sus admiradores; además de estar al frente de su emprendimiento de pelucas.