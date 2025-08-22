Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña opinó sobre la polémica de Laura G con su exnovio

La Toxi Costeña reveló qué piensa de la polémica que protagoniza Laura G con su exnovio Juan Martín.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Toxi Costeña y Laura G
La Toxi Costeña habló sobre Laura G y su exnovio/Canal RCN

La cantante la Toxi Costeña reveló a sus miles de fanáticos qué opina sobre la polémica que ha protagonizado su excompañera de La casa de los famosos Colombia Laura G con su exnovio Juan Martín Moreno.

¿Qué dijo la Toxi Costeña sobre la polémica de Laura G con su exnovio?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre la controversia que vive la modelo con su expareja, quien recientemente arremetió contra ella dando fuertes declaraciones en su contra tras asegurar que la Laura no cumplió con el acuerdo al que habían llegado tras su ruptura.

Polémica de Laura G con su exnovio

La Toxi Costeña decidió dar su opinión al respecto, manifestando su apoyo a la modelo, con quien logró hacer una buena relación durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

"Ninguna mujer se merece lo que le está pasando a Laura. Yo la quiero mucho, es una nena muy linda. El tipo es un oportunista, se le ve el hambre de fama que tiene, aprovechándose de la popularidad de ella para desacreditarla", dijo.

Se cuestionó sobre su quizás el hombre quiere ingresar a La casa de los famosos Colombia, pues no entiende por qué dicho comportamiento de su parte.

"Es un baboso, nefasto, gas, gas. Horrible esa situación, son errores que comete a veces uno en la vida, se encuentra con personas que uno no cree que le van a salir con esas, pero bueno, espero que pronto salga de esa situación", agregó.

Tras su revelación, logró miles de reacciones de los internautas, donde algunos coincidieron con su pensamiento, mientras que otros no dudaron en criticarla.

¿En qué se encuentra la Toxi Costeña actualmente?

La Toxi Costeña se encuentra compartiendo con su familia luego de un viaje que tuvo con sus excompañeros del reality Emiro Navarro, Melissa Gate, Mateo Varela y Norma Nivia en San Andrés.

Proyectos de La Toxi Costeña

Además, sigue trabajando en nueva música y en sus respectivos proyectos, con los que espera tener una buena acogida del público.

