Hija de Lele Pons deja de llorar al escuchar ‘Gasolina’ de Daddy Yankee | VIDEO

Lele Pons ha regresado a las redes sociales tras convertirse en madre, y lo ha hecho compartiendo momentos muy personales de su vida con su hijita Eloísa, quien pronto cumplirá un mes. La creadora de contenido, que cuenta con más de 54 millones de seguidores, ha mostrado cómo enfrenta los primeros desafíos de la maternidad, incluyendo los llantos típicos de los recién nacidos.

¿Cómo logra Lele Pons que su hija deje de llorar?

En uno de sus recientes videos virales, Lele aparece cambiando los pañales de su bebé mientras esta llora desconsolada. La venezolana encuentra la solución en una inesperada coincidencia musical: el tema Gasolina de Daddy Yankee.

Hija de Lele Pons deja de llorar al escuchar ‘Gasolina’ de Daddy Yankee

Apenas unos segundos de la canción son suficientes para calmar a Eloísa, demostrando que madre e hija comparten un gusto musical casi instantáneo. Cuando Lele pausa la música, la pequeña vuelve a llorar, confirmando la eficacia de este sencillo truco.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció la periodista Laura Camila Blanco: su novio fue capturado por su muerte

¿Qué opinan los fans de Lele Pons sobre su curioso método para calmar a su hija?

El entusiasmo de los fans no se hizo esperar. Una seguidora recordó a Lele que en el pasado había considerado llamar a su hija ‘Solina’, inspirado en la famosa canción de Daddy Yankee. “Lo publicaste en una story hace un par de años. 'Si tengo una hija, la llamaré Solina (gasolina), y si es un niño Rompe'”, comentó la fan, dejando a Lele sorprendida ante su propio recuerdo olvidado. Este detalle provocó comentarios masivos y reforzó la cercanía de la influencer con sus seguidores más fieles.

¿Cómo ha sido la recuperación física de Lele Pons?

Lele también ha aprovechado para mostrar su transformación posparto. En un comparativo entre fotos de embarazo y su figura actual, la influencer luce un abdomen notablemente plano, demostrando una recuperación rápida gracias a rutinas suaves de ejercicio y una dieta equilibrada. Los medios destacan su honestidad, y las reacciones en redes no se hicieron esperar, generando miles de comentarios elogiando su constancia y dedicación.

Artículos relacionados Epa Colombia Así luce la Escuela de Cadetes en Bogotá donde actualmente permanece Epa Colombia

¿Por qué el regreso de Lele Pons a redes genera tanta fascinación?

El regreso de Lele Pons a las plataformas digitales combina momentos tiernos y auténticos, donde el humor, la música y la maternidad se mezclan de manera natural. Su cercanía con los seguidores y su capacidad de compartir experiencias reales han convertido estos videos en tendencia, consolidando su influencia en la cultura digital y demostrando que la conexión entre madre e hija puede surgir incluso a través de un tema clásico del reguetón.