Así luce la Escuela de Cadetes en Bogotá donde actualmente permanece Epa Colombia

Tras varios días de rumores y especulaciones en redes sociales, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , dejó el penal El Buen Pastor para continuar cumpliendo su condena en un lugar muy distinto: la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá. La decisión, oficializada el 20 de agosto, responde a una solicitud de su defensa que aleguó preocupaciones por su seguridad.

La creadora de contenido y empresaria de productos capilares ahora se encuentra en un entorno de alta disciplina, donde seguirá pagando la pena de 63 meses y 15 días impuesta por la justicia.

¿Por qué Epa Colombia salió de El Buen Pastor?

El traslado no representa una reducción de condena ni un beneficio judicial. Según su abogada, la notoriedad de Epa Colombia generaba tensiones con otras internas y con parte del personal del penal femenino, lo que motivó la petición de cambio. Las autoridades penitenciarias evaluaron el caso y autorizaron su permanencia en la institución policial, implementando medidas para resguardar su integridad.

¿Cómo es la Escuela de Cadetes donde está Epa Colombia?

Lejos del ambiente de una cárcel convencional, la Escuela de Cadetes combina funciones académicas con estrictas medidas de seguridad. Allí se forman los futuros oficiales de la Policía Nacional, en un espacio que cuenta con aulas, auditorios, laboratorios, biblioteca central, pistas de entrenamiento, polígono de tiro y zonas residenciales.

Epa Colombia permanecerá en un área con controles rigurosos, diseñado para garantizar el orden y el cumplimiento de las normas.

¿Cuál fue el momento que confirmó el cambio de Epa Colombia?

La primera imagen de la influencer fuera de El Buen Pastor llegó a través de su madre , quien compartió una fotografía juntas en redes sociales. Esa publicación fue suficiente para desatar los comentarios de sus seguidores y confirmar lo que hasta entonces eran solo especulaciones sobre su desfile.

¿Por qué fue condenada Epa Colombia?

Daneidy Barrera Rojas fue hallada culpable de delitos como daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, entre otros, tras un video de 2019 en el que se le vio vandalizando una estación de TransMilenio. Además de la pena de prisión, debe pagar una multa millonaria y no puede usar redes sociales mientras dure su condena.