Así se puede identificar en segundos si una persona es feliz o no, según especialista

La búsqueda de la felicidad es una constante que atañe a la humanidad. Ser feliz depende de como cada persona lo perciba, pues para algunos remonta en tener dinero, otros quieren compañía y demás.

¿Qué es ser feliz?

Independientemente de lo que sea, el camino hacia la felicidad se mantiene. De hecho, hasta tiene relación con la salud mental y los propósitos de vida.

En la psicología, la felicidad se puede entender como un estado mental que cuenta con una significativa carga emocional, aunque permean las ideas o creencias de cada persona.

El escenario digital de Psicología y Mente consigna que la felicidad abarca tanto sentimientos como aspectos mentales o racionales. Sin embargo, no existe una teoría universal que determine como tal qué es ser feliz, aunque gracias a los estudios y la experiencia se ha podido identificar el comportamiento para saber si alguien lo es o no.

La felicidad es subjetiva | Foto Freepik.

Con las nuevas tecnologías, hoy en día es común que se compartan contenidos digitales de todo tipo. Entre ellos, abundan los psicólogos que graban videos especializados en el área, una de ellas es la mexicana Shulamit Graber, speaker y psicoterapeuta con especialidad en trauma y resiliencia.

¿Cómo saber si una persona es feliz o no?

Uno de los videos de Shulamit Graber que son tendencia en redes sociales, especialmente TikTok, es el que se refiere a la pregunta de cómo saber si alguien es feliz o no. La conocedora del tema psicológico da una breve explicación en segundos que invita a la reflexión.

De acuerdo con la mexicana, quien es feliz no está enfocado en los demás y, por ende, no molesta.

"Si alguien es feliz, no está jodiendo al otro. Está tanto consigo mismo que lo que los otros hagan no ocupa espacio en su vida", sentenció la especialista.

La felicidad es un estado mental pleno | Foto Freepik.

Así las cosas, se puede decir que la felicidad radica en la atención oportuna a la vida de sí mismo y no la de los demás, sucede que hay quienes están más interesados por lo que hace el otro que por su propio bienestar y eso no sería saludable.