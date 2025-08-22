El cantante colombiano de música urbana J Balvin sorprendió a su hijo Río, fruto de su relación con la modelo argentina Valentina Ferrer, con un detalle muy especial desde Tokyo. Durante su visita a Japón, el artista aprovechó para cumplir uno de los mayores sueños del pequeño de 4 años.

¿Qué sueño le cumplió J Balvin a su hijo de 4 años en Tokyo?

Durante los últimos días, J Balvin ha disfrutado de una experiencia enriquecedora en territorio japonés tras ser parte del cartel del festival Summer Sonic junto a Feid y Yandel, quienes además aprovecharon el momento para celebrar el cumpleaños del Ferxxo en este mágico lugar.

J Balvin sorprendió a su hijo de 4 años con un detalle soñado en Tokyo. (Foto AFP: Meg Oliphant).

Aprovechando su paso por el país nipón, J Balvin decidió visitar uno de los lugares turísticos más icónicos de Tokyo: la fachada del prestigioso hotel Gracery Shinjuku, donde la enorme cabeza de Godzilla se asoma por un costado. Esta figura suele expulsar niebla y tiene ojos rojos brillantes, lo que atrae a miles de visitantes.

Precisamente, Godzilla es el personaje favorito de su hijo Río, quien desde hace meses ha mostrado una gran fascinación por el monstruo japonés. De hecho, en su cumpleaños número 4 la temática fue este ícono del cine, y el pequeño incluso usó un disfraz de la criatura. Además, Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, ha compartido en redes los múltiples juguetes de Godzilla que acompañan siempre al niño.

“Río, te tengo una sorpresa que no vas a creer. Me pude encontrar a Godzilla en Tokyo, ¡Míralo allá! El papá te prometió que te iba a presentar a Godzilla, ¡Míralo ahí! Soy el mejor papá”, expresó emocionado el cantante.

Con este gesto, J Balvin logró cumplir uno de los sueños más grandes de su hijo: conocer a su adorado Godzilla en la tierra del sol naciente.

¿Cómo reaccionó Río a la sorpresa de su papá, J Balvin?

Aunque J Balvin logró cumplirle uno de sus más grandes sueños a su hijo Río, la reacción del menor no ha sido compartida por medio del as redes sociales, y se desconoce si esto pueda llegar a pasar, pues recordemos que Valentina Ferrer y J Balvin han decidido mantener el rostro del menor oculto.

El detalle especial que J Balvin preparó para su hijo en tierras japonesas. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Sin embargo, los fanáticos de J Balvin y su familia se mantienen expectantes a este momento, pues manifiestan querer saber cómo reaccionó el menor a este importante momento en su vida de infante.