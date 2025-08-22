Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

J Balvin sorprendió a su hijo de 4 años con un detalle soñado en Tokyo

El cantante urbano J Balvin aprovechó su visita a Tokyo para cumplirle un especial sueño a su hijo de 4 años.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué detalle soñado le cumplió J Balvin a su hijo de 4 años en Tokyo?
El tierno sueño que J Balvin hizo realidad para su hijo en Japón. (Foto AFP: Arturo Holmes).

El cantante colombiano de música urbana J Balvin sorprendió a su hijo Río, fruto de su relación con la modelo argentina Valentina Ferrer, con un detalle muy especial desde Tokyo. Durante su visita a Japón, el artista aprovechó para cumplir uno de los mayores sueños del pequeño de 4 años.

Artículos relacionados

¿Qué sueño le cumplió J Balvin a su hijo de 4 años en Tokyo?

Durante los últimos días, J Balvin ha disfrutado de una experiencia enriquecedora en territorio japonés tras ser parte del cartel del festival Summer Sonic junto a Feid y Yandel, quienes además aprovecharon el momento para celebrar el cumpleaños del Ferxxo en este mágico lugar.

¿Cómo logró J Balvin emocionar a su hijo de 4 años en tierras japonesas?
J Balvin sorprendió a su hijo de 4 años con un detalle soñado en Tokyo. (Foto AFP: Meg Oliphant).

Aprovechando su paso por el país nipón, J Balvin decidió visitar uno de los lugares turísticos más icónicos de Tokyo: la fachada del prestigioso hotel Gracery Shinjuku, donde la enorme cabeza de Godzilla se asoma por un costado. Esta figura suele expulsar niebla y tiene ojos rojos brillantes, lo que atrae a miles de visitantes.

Artículos relacionados

Precisamente, Godzilla es el personaje favorito de su hijo Río, quien desde hace meses ha mostrado una gran fascinación por el monstruo japonés. De hecho, en su cumpleaños número 4 la temática fue este ícono del cine, y el pequeño incluso usó un disfraz de la criatura. Además, Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, ha compartido en redes los múltiples juguetes de Godzilla que acompañan siempre al niño.

“Río, te tengo una sorpresa que no vas a creer. Me pude encontrar a Godzilla en Tokyo, ¡Míralo allá! El papá te prometió que te iba a presentar a Godzilla, ¡Míralo ahí! Soy el mejor papá”, expresó emocionado el cantante.

Con este gesto, J Balvin logró cumplir uno de los sueños más grandes de su hijo: conocer a su adorado Godzilla en la tierra del sol naciente.

¿Cómo reaccionó Río a la sorpresa de su papá, J Balvin?

Aunque J Balvin logró cumplirle uno de sus más grandes sueños a su hijo Río, la reacción del menor no ha sido compartida por medio del as redes sociales, y se desconoce si esto pueda llegar a pasar, pues recordemos que Valentina Ferrer y J Balvin han decidido mantener el rostro del menor oculto.

J Balvin cumplió en Tokyo uno de los sueños más grandes de su hijo de 4 años
El detalle especial que J Balvin preparó para su hijo en tierras japonesas. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Sin embargo, los fanáticos de J Balvin y su familia se mantienen expectantes a este momento, pues manifiestan querer saber cómo reaccionó el menor a este importante momento en su vida de infante.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se pronunció sobre supuesta ruptura con Pipe Bueno: "Las cosas ya no son iguales"

La influenciadora Luisa Fernanda W rompió el silencio tras rumores de una posible separación con Pipe Bueno.

La Toxi Costeña y Laura G La toxi costeña

La Toxi Costeña opinó sobre la polémica de Laura G con su exnovio

La Toxi Costeña reveló qué piensa de la polémica que protagoniza Laura G con su exnovio Juan Martín.

¿Nuevo romance? Mafe Walker ligada a cantante que habló de amorío con Nataly Umaña Mafe Walker

Mafe Walker habría encontrado el amor en cantante que habló de amorío con Nataly Umaña

Mafe Walker habría encontrado el amor en el cantante que meses atrás afirmó haber tenido un amorío con Nataly Umaña.

Lo más superlike

Belinda y Ángela Aguilar en una nueva polémica por indirecta en redes sociales Christian Nodal

¿Christian Nodal le puso a su hija el nombre Inti por una petición de Ángela Aguilar?

El nombre Inti que Nodal eligió para su hija podría estar relacionado con una petición de Ángela Aguilar, según versiones que circulan en redes.

Greeicy Rendón y Mike Bahía Greeicy

Greeicy y Mike Bahía revelaron romántico video y les llovieron elogios

Lele Pons y Guaynaa sonríen mientras anuncian su primer embarazo en redes sociales Lele Pons

Hija de Lele Pons deja de llorar al escuchar ‘Gasolina’ de Daddy Yankee | VIDEO

Felicidad Curiosidades

Así se puede identificar en segundos si una persona es feliz o no, según especialista

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron