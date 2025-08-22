Mafe Walker habría encontrado el amor en cantante que habló de amorío con Nataly Umaña

Mafe Walker, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, habría encontrado el amor en el cantante Marcos Alexandro, mejor conocido como Markiller, quien aseguró meses atrás haber tenido un amorío con la actriz Nataly Umaña.

¿Mafe Walker y Markiller son pareja? Esto dicen los rumores en redes sociales

En una reciente publicación en redes sociales quedó en evidencia el viaje de Mafe Walker a Cartagena, donde se le vio disfrutando del mar en compañía de Marcos Alexandro ‘Markiller’, el cantante que meses atrás afirmó haber tenido una relación sentimental con Nataly Umaña, algo que fue desmentido por la actriz.

¿Markiller confirmó romance con Mafe Walker? Esto respondió. (Foto Canal RCN).

Tras la difusión del video, los internautas comenzaron a especular sobre una posible relación entre ambos, pues allí se observan varios acercamientos mientras disfrutan de las playas de Barú.

"Segundo día aquí en Barú, tomando solecito, y mira con quién estoy: con esta princesita del mar galáctico”, expresó el artista mientras enfocaba a Mafe, quien se acercó rápidamente a él para pedirle que cantara una canción.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció la periodista Laura Camila Blanco: su novio fue capturado por su muerte

El cantante no dudó y entonó un tema romántico en el que asegura sentir paz cada vez que besa “sus labios”, mientras Mafe sonreía frente a la cámara. Sin embargo, para algunos usuarios todo podría tratarse simplemente de una amistad entre las dos personalidades.

¿Markiller confirmó noviazgo con Mafe Walker? Esto dijo el cantante ante los recientes rumores

Así mismo, tras la viralización de estos videos, Markiller rompió el silencio sobre su relación con Mafe Walker y si esta se trata de una simple amistad o de algo más. Aunque el artista no puso una etiqueta para definir su acercamiento con la influenciadora galáctica, sí destacó que era una gran persona.

¿Romance confirmado? Markiller habló de su vínculo con Mafe Walker. (Foto Canal RCN).

"¿Qué tenemos yo y ella? No me gustan a mí los títulos, yo lo que te puedo decir es que Mafe es un gran ser humano, una persona de corazón grande, y vale la pena conocer a una persona así".

De esta manera, no se confirma ni se desmiente que los rumores sobre una relación entre ambas personalidades sean ciertos, pero lo que sí es seguro es que han entablado una relación cercana.