Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mafe Walker habría encontrado el amor en cantante que habló de amorío con Nataly Umaña

Mafe Walker habría encontrado el amor en el cantante que meses atrás afirmó haber tenido un amorío con Nataly Umaña.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Nuevo romance? Mafe Walker ligada a cantante que habló de amorío con Nataly Umaña
Mafe Walker, ¿enamorada del cantante que confesó romance con Nataly Umaña? (Foto Canal RCN).

Mafe Walker, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, habría encontrado el amor en el cantante Marcos Alexandro, mejor conocido como Markiller, quien aseguró meses atrás haber tenido un amorío con la actriz Nataly Umaña.

Artículos relacionados

¿Mafe Walker y Markiller son pareja? Esto dicen los rumores en redes sociales

En una reciente publicación en redes sociales quedó en evidencia el viaje de Mafe Walker a Cartagena, donde se le vio disfrutando del mar en compañía de Marcos Alexandro ‘Markiller’, el cantante que meses atrás afirmó haber tenido una relación sentimental con Nataly Umaña, algo que fue desmentido por la actriz.

¿Amistad o amor? Markiller habló de su cercanía con Mafe Walker
¿Markiller confirmó romance con Mafe Walker? Esto respondió. (Foto Canal RCN).

Tras la difusión del video, los internautas comenzaron a especular sobre una posible relación entre ambos, pues allí se observan varios acercamientos mientras disfrutan de las playas de Barú.

"Segundo día aquí en Barú, tomando solecito, y mira con quién estoy: con esta princesita del mar galáctico”, expresó el artista mientras enfocaba a Mafe, quien se acercó rápidamente a él para pedirle que cantara una canción.

Artículos relacionados

El cantante no dudó y entonó un tema romántico en el que asegura sentir paz cada vez que besa “sus labios”, mientras Mafe sonreía frente a la cámara. Sin embargo, para algunos usuarios todo podría tratarse simplemente de una amistad entre las dos personalidades.

¿Markiller confirmó noviazgo con Mafe Walker? Esto dijo el cantante ante los recientes rumores

Así mismo, tras la viralización de estos videos, Markiller rompió el silencio sobre su relación con Mafe Walker y si esta se trata de una simple amistad o de algo más. Aunque el artista no puso una etiqueta para definir su acercamiento con la influenciadora galáctica, sí destacó que era una gran persona.

Markiller aclara rumores de noviazgo con la galáctica Mafe Walker
¿Romance confirmado? Markiller habló de su vínculo con Mafe Walker. (Foto Canal RCN).

"¿Qué tenemos yo y ella? No me gustan a mí los títulos, yo lo que te puedo decir es que Mafe es un gran ser humano, una persona de corazón grande, y vale la pena conocer a una persona así".

De esta manera, no se confirma ni se desmiente que los rumores sobre una relación entre ambas personalidades sean ciertos, pero lo que sí es seguro es que han entablado una relación cercana.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se pronunció sobre supuesta ruptura con Pipe Bueno: "Las cosas ya no son iguales"

La influenciadora Luisa Fernanda W rompió el silencio tras rumores de una posible separación con Pipe Bueno.

La Toxi Costeña y Laura G La toxi costeña

La Toxi Costeña opinó sobre la polémica de Laura G con su exnovio

La Toxi Costeña reveló qué piensa de la polémica que protagoniza Laura G con su exnovio Juan Martín.

Dani Duke y la Liendra Dani Duke

Dani Duke habló del retiro temporal de la Liendra de las redes sociales

Dani Duke aclaró dudas a sus seguidores sobre la ausencia de la Liendra en redes sociales.

Lo más superlike

Belinda y Ángela Aguilar en una nueva polémica por indirecta en redes sociales Christian Nodal

¿Christian Nodal le puso a su hija el nombre Inti por una petición de Ángela Aguilar?

El nombre Inti que Nodal eligió para su hija podría estar relacionado con una petición de Ángela Aguilar, según versiones que circulan en redes.

Greeicy Rendón y Mike Bahía Greeicy

Greeicy y Mike Bahía revelaron romántico video y les llovieron elogios

Lele Pons y Guaynaa sonríen mientras anuncian su primer embarazo en redes sociales Lele Pons

Hija de Lele Pons deja de llorar al escuchar ‘Gasolina’ de Daddy Yankee | VIDEO

Felicidad Curiosidades

Así se puede identificar en segundos si una persona es feliz o no, según especialista

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron