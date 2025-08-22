Dani Duke habló del retiro temporal de la Liendra de las redes sociales

La influenciadora Dani Duke reveló a sus millones de fanáticos cómo está el creador de contenido la Liendra luego de haber anunciado su retiro temporal de las redes sociales.

¿Qué dijo la Liendra tras retirarse temporalmente de las redes sociales?

El joven les confesó a sus millones de fanáticos que se iba a retirar un tiempo de las redes sociales porque en este momento no le nace crear contenido, detallando que quiere sumergirse en sus ideas hasta encuentre algo que quiera hacer en realidad.

Pidió que no se preocuparan por él, que se iba a tomar unas vacaciones y desintoxicarse un poco del medio, más frente a tanta polémica que se ha presentado en los últimos días.

¿Qué dijo Dani Duke tras el retiro de la Liendra de las redes sociales?

La influenciadora activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, y allí la interrogaron en varias ocasiones sobre el quindiano y su ausencia de redes.

Dani Duke indicó que, en ocasiones es necesario hacer una pausa y que afortunadamente él tiene la posibilidad de reestructurarse.

Explicó que, su labor demanda mucha creatividad y a veces deben parar para regresar con mejores ideas.

"Lo apoyo 100%, no sé cuándo vaya a volver, ojalá pronto porque yo soy su fan número uno, amo su contenido y tampoco lo muestro en mis redes sociales porque estoy respetando ese momento de privacidad y pare que quiere hacer", dijo.

También confesó que muchos le han enviado mensajes de que la Liendra no se había alejado de las redes sociales ni es sus peores momentos de funa, por lo que, ella resaltó que el haber vivido una experiencia como La casa de los famosos Colombia también lo agotó mentalmente debido a la cantidad de emociones que viven allí, por lo que, les pidió que trataran de entenderlo.

Aclaró que, para el joven sus seguidores están en el top de las cosas más importantes en su vida.