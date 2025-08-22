Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke habló del retiro temporal de la Liendra de las redes sociales

Dani Duke aclaró dudas a sus seguidores sobre la ausencia de la Liendra en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Dani Duke y la Liendra
Dani Duke sobre la ausencia de la Liendra en redes/Canal RCN

La influenciadora Dani Duke reveló a sus millones de fanáticos cómo está el creador de contenido la Liendra luego de haber anunciado su retiro temporal de las redes sociales.

¿Qué dijo la Liendra tras retirarse temporalmente de las redes sociales?

El joven les confesó a sus millones de fanáticos que se iba a retirar un tiempo de las redes sociales porque en este momento no le nace crear contenido, detallando que quiere sumergirse en sus ideas hasta encuentre algo que quiera hacer en realidad.

La Liendra sobre su retior temporal de las redes sociales

Pidió que no se preocuparan por él, que se iba a tomar unas vacaciones y desintoxicarse un poco del medio, más frente a tanta polémica que se ha presentado en los últimos días.

¿Qué dijo Dani Duke tras el retiro de la Liendra de las redes sociales?

La influenciadora activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, y allí la interrogaron en varias ocasiones sobre el quindiano y su ausencia de redes.

Dani Duke sobre la ausencia de la Liendra en redes sociales

Dani Duke indicó que, en ocasiones es necesario hacer una pausa y que afortunadamente él tiene la posibilidad de reestructurarse.

Explicó que, su labor demanda mucha creatividad y a veces deben parar para regresar con mejores ideas.

"Lo apoyo 100%, no sé cuándo vaya a volver, ojalá pronto porque yo soy su fan número uno, amo su contenido y tampoco lo muestro en mis redes sociales porque estoy respetando ese momento de privacidad y pare que quiere hacer", dijo.

También confesó que muchos le han enviado mensajes de que la Liendra no se había alejado de las redes sociales ni es sus peores momentos de funa, por lo que, ella resaltó que el haber vivido una experiencia como La casa de los famosos Colombia también lo agotó mentalmente debido a la cantidad de emociones que viven allí, por lo que, les pidió que trataran de entenderlo.

Aclaró que, para el joven sus seguidores están en el top de las cosas más importantes en su vida.

"Confíen en él, está haciendo una pausa, no es que se esté retirando del todo porque él va a venir con toda, recargado, motivado", agregó.

