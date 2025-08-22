Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Greeicy y Mike Bahía revelaron romántico video y les llovieron elogios

Los artistas Greeicy Rendón y Mike Bahía reiteraron el amor que hay entre ellos y cautivaron a todos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Greeicy Rendón y Mike Bahía
Greeicy Rendón y Mike Bahía son elogiados por su relación/AFP: Ivan Apfel

Los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía derrocharon romanticismo en redes sociales tras el estreno de sus nuevos sencillos musicales y recibieron una lluvia de elogios.

Artículos relacionados

¿Mike Bahía le dedicó nueva canción a Greeicy Rendón?

El artista sorprendió a sus seguidores al revelar su nueva canción "El lugar más feliz del mundo", la cual le compuso a la caleña, quien además protagoniza el video musical junto a su hijo Kai.

Greeicy protagoniza video de Mike Bahía

En el videoclip se ve al artista registrando varios momentos con la cantante y su pequeño, donde le resalta a Greeicy que solo quiere estar a su lado.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras romántico video de Greeicy y Mike Bahía?

Los seguidores de la famosa pareja los llenaron de halagos y felicitaciones por la gran familia que han conformado y por demostrarse cuánto se quieren.

Por su parte, también aprovecharon para felicitar a la caleña por su lanzamiento, pues también estrenó canción titulada “Quiero +”, con una mezcla de ritmos latinos y afrobeat.

Greeicy Rendón lanza Quiero +

La artista planteó una propuesta donde se unen dos perspectivas: la romántica y la física. La artista confesó que esta canción nace de una necesidad de hablar desde su experiencia actual en una relación estable, y no desde una etapa de soltería, como lo hizo en otros trabajos.

El videoclip se grabó en un taller mecánico con actores y bailarinas, donde derrochó su talento para el baile.

En sus redes sociales se mostró dedicándola a Mike Bahía, mostrándose muy feliz de que sus fanáticos puedan conocer su nuevo sencillo.

Cabe destacar que, este estreno se da luego del éxito que tuvo con la colaboración con Karol G en su tema "Amiga Mía", que hace parte del álbum de la Bichota "Tropicoqueta", con quien pronto saldrá de gira.

Artículos relacionados

Por ahora, Mike Bahía y Greeicy Rendón siguen disfrutando de la buena acogida que han tenido con sus lanzamientos musicales entre sus fanáticos y continúan trabajando en nueva música y en sus respectivos proyectos.

Asimismo, siguen cautivados con su labor como padres de Kai, quien suele acaparar todas las miradas en redes sociales cada vez que lo muestran.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025

Los nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y destacados artistas colombianos que brillan en la música latina. ¡Lista completa aquí!

¡Impacto en el escenario! Katy Perry recibe descarga eléctrica en su concierto Talento internacional

Katy Perry sufrió descarga eléctrica en pleno concierto

La cantante estadounidense Katy Perry sufrió una descarga eléctrica durante su más reciente show en vivo.

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su regreso Bogotá

Festival Estéreo Picnic 2026: conoce las fechas y venta de boletas oficiales

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su regreso y promete una experiencia musical única que hará vibrar a todos los asistentes.

Lo más superlike

Belinda y Ángela Aguilar en una nueva polémica por indirecta en redes sociales Christian Nodal

¿Christian Nodal le puso a su hija el nombre Inti por una petición de Ángela Aguilar?

El nombre Inti que Nodal eligió para su hija podría estar relacionado con una petición de Ángela Aguilar, según versiones que circulan en redes.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se pronunció sobre supuesta ruptura con Pipe Bueno: "Las cosas ya no son iguales"

Lele Pons y Guaynaa sonríen mientras anuncian su primer embarazo en redes sociales Lele Pons

Hija de Lele Pons deja de llorar al escuchar ‘Gasolina’ de Daddy Yankee | VIDEO

Felicidad Curiosidades

Así se puede identificar en segundos si una persona es feliz o no, según especialista

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron