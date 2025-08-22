Greeicy y Mike Bahía revelaron romántico video y les llovieron elogios

Los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía derrocharon romanticismo en redes sociales tras el estreno de sus nuevos sencillos musicales y recibieron una lluvia de elogios.

¿Mike Bahía le dedicó nueva canción a Greeicy Rendón?

El artista sorprendió a sus seguidores al revelar su nueva canción "El lugar más feliz del mundo", la cual le compuso a la caleña, quien además protagoniza el video musical junto a su hijo Kai.

En el videoclip se ve al artista registrando varios momentos con la cantante y su pequeño, donde le resalta a Greeicy que solo quiere estar a su lado.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras romántico video de Greeicy y Mike Bahía?

Los seguidores de la famosa pareja los llenaron de halagos y felicitaciones por la gran familia que han conformado y por demostrarse cuánto se quieren.

Por su parte, también aprovecharon para felicitar a la caleña por su lanzamiento, pues también estrenó canción titulada “Quiero +”, con una mezcla de ritmos latinos y afrobeat.

La artista planteó una propuesta donde se unen dos perspectivas: la romántica y la física. La artista confesó que esta canción nace de una necesidad de hablar desde su experiencia actual en una relación estable, y no desde una etapa de soltería, como lo hizo en otros trabajos.

El videoclip se grabó en un taller mecánico con actores y bailarinas, donde derrochó su talento para el baile.

En sus redes sociales se mostró dedicándola a Mike Bahía, mostrándose muy feliz de que sus fanáticos puedan conocer su nuevo sencillo.

Cabe destacar que, este estreno se da luego del éxito que tuvo con la colaboración con Karol G en su tema "Amiga Mía", que hace parte del álbum de la Bichota "Tropicoqueta", con quien pronto saldrá de gira.

Por ahora, Mike Bahía y Greeicy Rendón siguen disfrutando de la buena acogida que han tenido con sus lanzamientos musicales entre sus fanáticos y continúan trabajando en nueva música y en sus respectivos proyectos.

Asimismo, siguen cautivados con su labor como padres de Kai, quien suele acaparar todas las miradas en redes sociales cada vez que lo muestran.