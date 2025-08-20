Katy Perry sufrió descarga eléctrica en pleno concierto

Katy Perry vivió un momento inesperado en su reciente concierto de su gira The Lifetimes Tour que dejó a sus fanáticos con el corazón en la mano: la estrella pop sufrió una descarga eléctrica en el escenario, y todo quedó grabado en video.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Cómo reaccionó Katy Perry al sufrir una descarga eléctrica en pleno concierto?

La cantante estadounidense Katy Perry se ha caracterizado a lo largo de los años por utilizar escenografías llamativas en sus giras musicales, y esta vez no ha sido la excepción.

Descarga eléctrica sorprendió a Katy Perry en medio de su show frente a miles de fans. (Foto AFP: Monica Schipper).

Su actual tour, ‘The Lifetimes Tour’, incorpora diversos elementos con los que la cantante interactúa constantemente para recrear un universo futurista y de ciencia ficción que sirve de base a su espectáculo.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

Fue durante su más reciente presentación en Carolina del Norte, Estados Unidos, que la cantante sufrió lo que parece ser una descarga eléctrica mientras era elevada por una especie de túnel aéreo cubierto de luces LED.

Pues en el video que circula en las redes sociales se ve el momento exacto en el que el cuerpo de Katy Perry se estremece de forma abrupta, tal y como sucede cuando el cuerpo detecta algo de manera inesperada.

Sin embargo, aunque la preocupación de los asistentes fue evidente, aún no hay ningun tipo de pronunciamiento por parte de la cantante, quien decidió continuar con su show sin interrupciones.

Este no ha sido el único incidente de Katy Perry durante el The Lifetimes Tour

Vale la pena destacar que este se suma a una serie de incidentes que han ocurrido a lo largo de su gira The Lifetimes Tour.

Artículos relacionados Karina García Karina García puso fin a los rumores de su ruptura con Altafulla: habló claro

Pues hace tan solo un mes, durante su concierto en San Francisco, la cantante vivió un susto mientras cantaba ‘Roar’ a bordo de una mariposa mecánica. Mientras que en otra presentación la cantante decidió detener su show luego de que una fan invitada a subir al escenario se desmayara de la emoción.

Perry también ha mostrado algunas lesiones físicas que ha sufrido a causa de sus exigentes coreografías a lo largo de su tour que apenas lleva cinco meses.