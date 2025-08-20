Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Katy Perry sufrió descarga eléctrica en pleno concierto

La cantante estadounidense Katy Perry sufrió una descarga eléctrica durante su más reciente show en vivo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¡Impacto en el escenario! Katy Perry recibe descarga eléctrica en su concierto
Katy Perry vivió un susto en tarima: sufrió descarga eléctrica en pleno show. (Foto AFP: Monica Schipper).

Katy Perry vivió un momento inesperado en su reciente concierto de su gira The Lifetimes Tour que dejó a sus fanáticos con el corazón en la mano: la estrella pop sufrió una descarga eléctrica en el escenario, y todo quedó grabado en video.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Katy Perry al sufrir una descarga eléctrica en pleno concierto?

La cantante estadounidense Katy Perry se ha caracterizado a lo largo de los años por utilizar escenografías llamativas en sus giras musicales, y esta vez no ha sido la excepción.

Katy Perry vivió un incidente eléctrico en el escenario de su más reciente concierto
Descarga eléctrica sorprendió a Katy Perry en medio de su show frente a miles de fans. (Foto AFP: Monica Schipper).

Su actual tour, ‘The Lifetimes Tour’, incorpora diversos elementos con los que la cantante interactúa constantemente para recrear un universo futurista y de ciencia ficción que sirve de base a su espectáculo.

Artículos relacionados

Fue durante su más reciente presentación en Carolina del Norte, Estados Unidos, que la cantante sufrió lo que parece ser una descarga eléctrica mientras era elevada por una especie de túnel aéreo cubierto de luces LED.

Pues en el video que circula en las redes sociales se ve el momento exacto en el que el cuerpo de Katy Perry se estremece de forma abrupta, tal y como sucede cuando el cuerpo detecta algo de manera inesperada.

Sin embargo, aunque la preocupación de los asistentes fue evidente, aún no hay ningun tipo de pronunciamiento por parte de la cantante, quien decidió continuar con su show sin interrupciones.

Este no ha sido el único incidente de Katy Perry durante el The Lifetimes Tour

Vale la pena destacar que este se suma a una serie de incidentes que han ocurrido a lo largo de su gira The Lifetimes Tour.

Artículos relacionados

Pues hace tan solo un mes, durante su concierto en San Francisco, la cantante vivió un susto mientras cantaba ‘Roar’ a bordo de una mariposa mecánica. Mientras que en otra presentación la cantante decidió detener su show luego de que una fan invitada a subir al escenario se desmayara de la emoción.

Perry también ha mostrado algunas lesiones físicas que ha sufrido a causa de sus exigentes coreografías a lo largo de su tour que apenas lleva cinco meses.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su regreso Bogotá

Festival Estéreo Picnic 2026: conoce las fechas y venta de boletas oficiales

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su regreso y promete una experiencia musical única que hará vibrar a todos los asistentes.

Rupert Grint y Ed Sheeran sorprenden en “A Little More” Ed Sheeran

Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él

Ed Sheeran lanzó A Little More con Rupert Grint como protagonista: la sorprendente boda se volvió viral en redes.

Shakira, Gerard Piqué Shakira

Shakira y Gerard Piqué venden su mansión en Barcelona: este sería su exorbitante valor

Shakira y Gerard Piqué finalmente decidieron poner en venta su lujosa casa en Barcelona, aunque el proceso no ha sido fácil.

Lo más superlike

¿Ya nació el hijo de Cintia Cossio? Foto de su esposo enciende rumores en redes Cintia Cossio

¿Ya nació el hijo de Cintia Cossio? Foto publicada por su esposo desata rumores en redes

El esposo de Cintia Cossio compartió la foto de un bebé recién nacido e internautas aseguran que su hijo ya nació.

Lilo & Stitch. Talento internacional

Estas son las causas de la muerte del actor de ‘Lilo & Stitch’ David H.K. Bell

IA Salud

¿Qué es la “psicosis por IA”?, así podría estar padeciéndola sin darse cuenta

Angelique Boyer revive con cariño su paso por Teresa Talento internacional

Angelique Boyer comparte tierno recuerdo: “15 años de este proyecto que me cambió la vida…”

David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?