Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Así es la terapia japonesa que cualquiera puede hacer para aprender a vivir su soledad

Son tres las acciones que una persona debe realizar para manejar su soledad y no fallar.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Soledad
La terapia japonesa que cualquiera puede hacer para aprender a vivir su soledad | Foto Freepik.

Estar en soledad puede ser algo positivo o negativo, dependiendo del cómo cada quien lo vea. Tras terminar una relación, mudarse de casa, entre otros aspectos, el tema de la soledad toma mayor impacto.

En ese sentido, los psicólogos son enfáticos al mencionar la importancia de aprender a vivir en soledad. De hecho, existe el imaginario de que no se debe sacrificar la tranquilidad que genera el estar solo por nada ni por nadie.

Artículos relacionados

¿Qué debe hacer una persona para aprender a vivir su soledad?

En la línea de la autoestima y lo que implica que cada quien viva su soledad, el mensaje del conferencista colombo japonés Yokoi Kenji es de los más replicados en Latinoamérica.

De acuerdo con el hombre multicultural, en Japón hay una terapia para que una persona viva su soledad y aprenda de ella, lo cual implica:

  • Ir a comer solo.
  • Ir a cine solo.
  • Ir a hacer karaoke solo.
Karaoke
El Karaoke mejora la soledad | Foto Freepik.

Artículos relacionados

Yokoi dice que la persona que logra ir a comer solo un buen plato es porque es saludable, se quiere y aprecia. Si logra ir a cine solo, también significa que un individuo goza de salud emocional, mientras que, el karaoke es cantar para sí mismo, sin la necesidad de grabarse o exponerlo ante el mundo.

"Me costó tanto esta tres terapias. De hecho, cuando fui a comer solo para mí, un buen plato, mi niño interior se cuestionó qué pasó... Pues si usted come solo es porque está muy mal, pero no; de hecho, estoy bien y mi niño me dijo ah, está en terapia", reveló Yokoi Kenji.

¿Por qué la soledad es importante?

El portal Psicología y Mente da a conocer que la soledad aporta beneficios positivos, siempre y cuando las personas la sepan manejar y no se abrumen. Las ventajas son:

  • Regulación de la energía.
  • Invita a la reflexión.
  • Incrementa la empatía.
  • Contribuye al gozo personal.
  • Mejora el rendimiento personal.
  • Evita los apegos de tipo emocional.
  • Aumenta la autonomía.
  • Ayuda establecer mejores vínculos sociales.
Hombre feliz
Manejar la soledad es positivo | Foto Freepik.

Artículos relacionados

No obstante, la soledad también es negativa y de impacto, razón por la que aquellos que se ven afectados por ello deberían solicitar ayuda e ir a terapia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Ejercicio según la edad Salud

¿Cuánto tiempo de ejercicio hay que hacer según la edad?, la respuesta para una buena salud

Realizar ejercicio es sinónimo de vida, así que se puede llevar a cabo en un tiempo específico para cada edad.

Pareja Curiosidades

El efectivo método 7-38-55 que sirve para solucionar las discusiones de pareja

Este método resulta ser popular porque permite dejar a un lado las palabras en las relaciones amorosas.

Cerebro Ciencia

Científicos logran escuchar la voz interna del cerebro, ¿cómo lo hicieron?

Los resultados exitosos del estudio dieron paso para saber qué piensa una persona, pero hay retos como el de la libertad.

Lo más superlike

Yina Calderón y Andrea Valdiri Yina Calderón

Yina Calderón le respondió a la mamá de Andrea Valdiri, esto le dijo

Yina Calderón le contestó a la mamá de Andrea Valdiri luego de defender a su hija.

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron

Caso de Laura Camila Blanco Talento nacional

Novio de Laura Camila Blanco fue capturado tras semanas de sospechas de la madre de la periodista

Yessi Villa interpretó ‘Tu Dama de Hierro’ frente a un solo espectador Viral

Cantante mexicana se hace viral al cantar frente a un solo espectador en feria de Zacatlán

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025