Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Una mujer casi pierde la vida en pleno concierto de Camilo y Evaluna

Durante su tour en España, Camilo y Evaluna vivieron una experiencia impactante que los motivó a prepararse para salvar vidas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El vlog más emotivo de Camilo y Evaluna: su experiencia en España que tocó miles de corazones.
Camilo no pudo contener las lágrimas tras vivir en España un momento que le recordó lo más importante de la vida. Foto AFP/Giorgio Viera

Lo que parecía ser una jornada común dentro del tour de Camilo y Evaluna por España terminó convirtiéndose en una experiencia transformadora que el propio matrimonio asegura jamás olvidará.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el momento que marcó uno de los conciertos de Camilo y Evaluna en España?

Más allá de los escenarios repletos y de la emoción de compartir música con sus seguidores, un inesperado suceso les recordó la fragilidad de la vida y la importancia de estar preparados para actuar en situaciones de emergencia.

Entre música, viajes y emociones, Camilo y Evaluna vivieron una lección que jamás olvidarán.
Lo que parecía un show más en la gira de Camilo y Evaluna terminó en una experiencia que los marcó para siempre. /AFP: Ivan Apfel

Todo ocurrió cuando Nicolás González, productor y miembro del equipo que acompaña a los cantantes, salió a almorzar con parte del equipo en un restaurante local.

Artículos relacionados

¿Cómo vivieron Camilo y Evaluna el momento de emergencia?

De repente, los presentes escucharon gritos y movimientos de desesperación, pues una mujer se estaba atragantando con la comida, los intentos iniciales de su familia por ayudarla no daban resultado, y la escena se tornó crítica cuando ella comenzó a perder el conocimiento.

 

En ese instante, Nicolás reaccionó con rapidez y decidió intervenir. Sin pensarlo demasiado, aplicó la maniobra de Heimlich y logró expulsar el objeto que obstruía las vías respiratorias de la mujer.

Su acción fue decisiva para salvarle la vida y convirtió lo que pudo haber sido una tragedia en un final esperanzador, cuando el episodio llegó a oídos de Camilo y Evaluna, la pareja no dudó en expresar la admiración hacia su compañero y la reflexión que les dejó el acontecimiento.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las reacciones del equipo de Camilo y Evaluna frente a la situación de emergencia?

Evaluna confesó que, de encontrarse en esa situación, probablemente no habría sabido qué hacer, pues no tenía conocimientos previos sobre primeros auxilios.

El impacto fue tan grande que tanto los cantantes como su equipo decidieron inscribirse en un curso de primeros auxilios. Allí practicaron con maniquíes la maniobra de Heimlich y recibieron instrucción en reanimación cardiopulmonar (RCP).

Lo que parecía un show más en la gira de Camilo y Evaluna terminó en una experiencia que los marcó para siempre.
Camilo y Evaluna, en medio de su gira por España, vivieron una experiencia que transformó su manera de ver la vida. Foto: Giorgio Viera | AFP

Según contaron, esta experiencia no solo los preparó para reaccionar ante emergencias, sino que también los motivó a invitar a sus seguidores a aprender técnicas básicas de atención inmediata, que en muchas ocasiones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Camilo y Evaluna han encontrado una manera muy particular de sentirse en casa mientras recorren España: viajan en una casa rodante de dos pisos. En la parte inferior disfrutan de un espacio social para compartir en familia y, en el nivel superior, cuentan con un área de descanso.

Con este estilo de vida sobre ruedas y un aprendizaje que jamás olvidarán, Camilo y Evaluna continúan su gira europea con una nueva perspectiva: la música los une con sus fans, pero estar preparados para salvar vidas los conecta con lo esencial de la existencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Cuál fue la evolución actoral de Rupert Grint? Celebrities

¿A qué se dedicó Rupert Grint tras el fin de Harry Potter? Así fue su evolución actoral

Rupert Grint, recordado como Ron Weasley en Harry Potter, cumplió 37 años y sorprendió con sus proyectos y carrera actual.

Martha Isabela Bolaños en La casa de los famosos Colombia 2024. Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños habló sin filtros sobre su vida amorosa, ¿está soltera?

La actriz Martha Isabel Bolaños confirmó si actualmente se encuentra en una relación sentimental.

Este es el acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: así sería el millonario acuerdo prenupcial que firmaron

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez firmaron un acuerdo prenupcial con cifras millonarias y beneficios para la modelo.

Lo más superlike

Comer entre 2 y 4 horas antes del ejercicio ayuda a mejorar el rendimiento físico. Salud

¿Cuál es el mejor momento para comer antes y después de entrenar?

Alimentarse en el momento adecuado es clave para rendir mejor al entrenar. Expertos explican qué comer antes y después del ejercicio.

Silvestre Dangond Silvestre Dangond

El gesto inesperado de un fan por cumplir el sueño de ver a Silvestre Dangond en vivo | VIDEO

Pepe Aguilar dedicó canción a migrantes latinos Pepe Aguilar

¿Cuánto dinero tiene Pepe Aguilar? Este es el valor real de su fortuna

Carolina Sabino y Ricardo Vesga MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino se molestó con Ricardo Vesga por falta de liderazgo: “Los ojos me hicieron chispitas”

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!