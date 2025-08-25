Una mujer casi pierde la vida en pleno concierto de Camilo y Evaluna

Lo que parecía ser una jornada común dentro del tour de Camilo y Evaluna por España terminó convirtiéndose en una experiencia transformadora que el propio matrimonio asegura jamás olvidará.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso tiktoker de 28 años falleció tras caer su vehículo por una pendiente

¿Cuál fue el momento que marcó uno de los conciertos de Camilo y Evaluna en España?

Más allá de los escenarios repletos y de la emoción de compartir música con sus seguidores, un inesperado suceso les recordó la fragilidad de la vida y la importancia de estar preparados para actuar en situaciones de emergencia.

Lo que parecía un show más en la gira de Camilo y Evaluna terminó en una experiencia que los marcó para siempre. /AFP: Ivan Apfel

Todo ocurrió cuando Nicolás González, productor y miembro del equipo que acompaña a los cantantes, salió a almorzar con parte del equipo en un restaurante local.

Artículos relacionados Silvestre Dangond El gesto inesperado de un fan por cumplir el sueño de ver a Silvestre Dangond en vivo | VIDEO

¿Cómo vivieron Camilo y Evaluna el momento de emergencia?

De repente, los presentes escucharon gritos y movimientos de desesperación, pues una mujer se estaba atragantando con la comida, los intentos iniciales de su familia por ayudarla no daban resultado, y la escena se tornó crítica cuando ella comenzó a perder el conocimiento.

En ese instante, Nicolás reaccionó con rapidez y decidió intervenir. Sin pensarlo demasiado, aplicó la maniobra de Heimlich y logró expulsar el objeto que obstruía las vías respiratorias de la mujer.

Su acción fue decisiva para salvarle la vida y convirtió lo que pudo haber sido una tragedia en un final esperanzador, cuando el episodio llegó a oídos de Camilo y Evaluna, la pareja no dudó en expresar la admiración hacia su compañero y la reflexión que les dejó el acontecimiento.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocidos influencers anunciaron el fallecimiento de su hijo: “Fuiste mi amado bebito”

¿Cuáles fueron las reacciones del equipo de Camilo y Evaluna frente a la situación de emergencia?

Evaluna confesó que, de encontrarse en esa situación, probablemente no habría sabido qué hacer, pues no tenía conocimientos previos sobre primeros auxilios.

El impacto fue tan grande que tanto los cantantes como su equipo decidieron inscribirse en un curso de primeros auxilios. Allí practicaron con maniquíes la maniobra de Heimlich y recibieron instrucción en reanimación cardiopulmonar (RCP).

Camilo y Evaluna, en medio de su gira por España, vivieron una experiencia que transformó su manera de ver la vida. Foto: Giorgio Viera | AFP

Según contaron, esta experiencia no solo los preparó para reaccionar ante emergencias, sino que también los motivó a invitar a sus seguidores a aprender técnicas básicas de atención inmediata, que en muchas ocasiones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Camilo y Evaluna han encontrado una manera muy particular de sentirse en casa mientras recorren España: viajan en una casa rodante de dos pisos. En la parte inferior disfrutan de un espacio social para compartir en familia y, en el nivel superior, cuentan con un área de descanso.

Con este estilo de vida sobre ruedas y un aprendizaje que jamás olvidarán, Camilo y Evaluna continúan su gira europea con una nueva perspectiva: la música los une con sus fans, pero estar preparados para salvar vidas los conecta con lo esencial de la existencia.