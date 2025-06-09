Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma presume su nuevo Ferrari único en el mundo ¡esto es lo que costó!

Maluma estrenó un Ferrari Purosangue verde menta, un SUV de lujo que combina potencia y estilo, marcando un logro en su trayectoria.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Maluma se presenta en vivo desde el teatro en Virgin Hotels Las Vegas.
Maluma y las sugerentes fotos que compartió en Instagram. Foto | Mike Coppola.

Maluma volvió a ser tendencia en redes sociales y esta vez no fue por un lanzamiento musical, sino por una nueva compra que se llevó la atención de todos sus seguidores.

¿Qué carro llamó la atención en la vida de Maluma?

Se trata de un Ferrari Purosangue en un tono verde menta que casi nadie había visto antes, el primer SUV de la famosa marca italiana, un vehículo personalizado para el artista que mezcla potencia y lujo en un diseño único.

Con un precio que oscila en los doscientos ochenta mil dólares estadounidenses, equivalen hoy a alrededor de mil ciento trece millones seiscientos noventa y un mil quinientos cuarenta pesos colombianos, con más de 700 caballos de fuerza y espacio para cuatro pasajeros, es un modelo que se ha convertido en uno de los más deseados en el mercado de los automóviles de lujo.

 

Además, Maluma decidió darle un toque personal, a través de detalles que resaltan su estilo, como una marquilla en una de las maletas en color rojo con el nombre “Don Juan”, un logro que celebró con estilo, brindis y un carrusel de fotografías que compartió en sus redes sociales en las que se puede ver lo feliz que estaba al momento de recibir su lujoso auto.

¿Qué simboliza este Ferrari para Maluma en su trayectoria?

Más allá de adquirir un carro, tener un producto de la marca representa un camino de disciplina y esfuerzo, un gesto de inspiración para sus seguidores a quienes sigue demostrando que los sueños se alcanzan con constancia y pasión.

Más de 700 caballos de fuerza y un diseño exclusivo: así es el Ferrari con el que Maluma sorprendió a todos.
Maluma presume un Ferrari verde menta único en el mundo: lujo, potencia y estilo en un solo auto. (Foto: Getty Images Vía AFP/ John Nacion)

De hecho, tener un auto de la marca como tal, es un símbolo de exclusividad y gran poder económico, recursos que son fruto de su trabajo alrededor del mundo musical y aunque no es el primer auto en su garaje, es sin duda uno de los más especiales.

¿Es solo un lujo o parte de un estilo de vida?

Para muchos, surge la pregunta de si será el inicio de una nueva colección o si solo se trata de un sueño cumplido, lo cierto es que Maluma lo mostró como parte de una celebración especial y profesional.

El nuevo Ferrari de Maluma no es cualquier carro: es un símbolo de estilo, disciplina y sueños cumplidos.
Más de 700 caballos de fuerza y un diseño exclusivo: así es el Ferrari con el que Maluma sorprendió a todos. Photo by Candice Ward / AFP

Pues es un vehículo que no solo resalta en las calles, sino que se ve como un reflejo de su estilo de vida con el éxito y la autenticidad.

