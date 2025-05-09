Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así será la camiseta de Colombia para el Mundial 2026: rendirá homenaje a Gabo

La Selección Colombia estrenará camiseta en noviembre: un diseño con mariposas que rinde homenaje a Gabriel García Márquez.

Así sería la camiseta de la Selección para el Mundial 2026: mariposas, tradición y un guiño al uniforme de 1990.
La nueva camiseta de Colombia tendría mariposas amarillas en homenaje a Gabo y Cien años de soledad. Foto Freepik

El camino de la Selección Colombia rumbo al próximo Mundial de Fútbol avanzó con paso firme y la Federación está moviendo fichas para preparar lo que será su calendario de cara a la cita mundialista.

Mientras los jugadores se concentran en terminar las eliminatorias con la clasificación asegurada, la dirigencia trabaja en confirmar dos partidos amistosos para el mes de noviembre, aprovechando la ventana de fechas FIFA.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?
El 9 de septiembre será el próximo partido de la Selección Colombia / (Foto de AFP)

El primer rival ya está definido, se trata de Nueva Zelanda, una selección que enfrentará al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo en Miami, un encuentro que le permitirá a la Selección Colombia evaluar su rendimiento en el campo frente a un estilo de juego poco habitual en Sudamérica.

Sin embargo, entre los detalles que se preparan para la Copa del Mundo, se encuentra uno muy importante que todos están esperando, la camiseta del mundial para la selección Colombia.

Esta vez, se estima que el diseño de la camiseta incluya un patrón de mariposas como una marca de agua sobre la tela amarilla, rindiendo un homenaje al escritor Gabriel García Márquez y su obra Cien Años de Soledad.

 

La camiseta se inspiró en el estilo de la prenda que se usó en la Copa del Mundo de 1990, empatando por primera vez al equipo de Alemania con un gol de Freddy Rincón.

Además, el estampado de las mariposas tiene un significado particular, pues así como el autor lo resaltaba con frecuencia, representan la esperanza y el cambio que en este caso abrazan a la selección colombiana, y a todos los hinchas que siguen de cerca cada paso la ruta hacia el Mundial de Fútbol 2026.

En redes sociales han circulado algunas fotografías de la que podría llegar a ser la posible camiseta oficial de la Copa del Mundo en 2026 y ha generado todo tipo de reacciones, en especial positivas, pues representa la esencia y la tradición de la tierra cafetera.

Selección Colombia contra Bolivia
Selección Colombia celebra triunfo con Bolivia/AFP: Luis ACOSTA

Un cuello característico en V color azul, el logo de Adidas del mismo color y las tres rayas de la marca en tonalidad roja.

El lanzamiento está estimado para el mes de noviembre en el que se darán a conocer a través de los partidos, amistosos la prenda oficial que representará a la selección colombiana en los encuentros del próximo mundial de fútbol.

