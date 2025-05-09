Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebraron los jugadores de la Selección Colombia el paso al Mundial

Los jugadores de la Selección Colombia bailaron en el camerino tras ganar contra la Selección de Bolivia.

Selección Colombia contra Bolivia
Selección Colombia celebra triunfo con Bolivia/AFP: Luis ACOSTA

La Selección Colombia salió victoriosa este jueves 4 de septiembre contra la Selección Bolivia en las eliminatorias para la Copa Mundo 2026 y celebraron dicho triunfo en el camerino.

¿Cómo fue el triunfo de la Selección Colombia contra la Selección de Bolivia?

El partido se llevó a cabo en el Metropolitano de Barranquilla, donde la selección cafetera logró ganarle a la Selección de Bolivia con un resultado 3-0, con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

James Rodríguez en la Selección Colombia

Con este triunfo, Colombia no solo demostró su talento y alegró a todo un país, sino que además aseguró su clasificación directa al Mundial 2026, que se dará en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cómo celebraron los jugadores de la Selección Colombia su paso al Mundial?

Los jugadores se dejaron ver muy felices en el camerino poco después del partido bailando al ritmo de "BA BA BAD REMIX" de Ryan Castro, Kybba, Sean Paul & Busy Signal.

Selección Colombia pasa al Mundial

Futbolistas como James Rodríguez y Dayro Moreno mostraron su talento para el baile, evidenciando su felicidad por estar nuevamente en un Mundial luego de ocho años de haber presentes en este evento deportivo tan importante.

El video fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de la Selección Colombia, donde miles de internautas reaccionaron al respecto y los llenaron de elogios por haber dado dicha alegría a su fanaticada y dar la ilusión de tener un buen desempeño para la Copa del Mundo 2026.

Por ahora, los futbolistas siguen disfrutando de su victoria y preparándose para lo que vendrá con la Selección Colombia y con sus respectivos equipos.

Es importante mencionar que, uno de los futbolistas más aclamados de la noche fue Dayro Moreno, quien ingresó en el minuto 81 reemplazando a Jhon Córdoba.

El jugador destacó lo feliz que se sintió que todos los fanáticos en el Metropolitano estuvieran coreando su nombre pidiendo que lo ingresaran al partido. Además, indicó que siente como si hubiera sido la primera vez, pues regresar a la Selección Colombia ha sido un gran regalo para él y por lo que trabajó mucho tiempo.

