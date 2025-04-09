Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Novia de Epa Colombia dedicó contundente mensaje tras difamaciones en su contra

Karol Samantha, novia de Epa Colombia, compartió claras palabras tras comentarios malintencionados.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Novia de Epa Colombia sobre difamarla
Novia de Epa Colombia dedica mensaje/Buen Día, Colombia/Canal RCN

Karol Samantha, novia de la empresaria Epa Colombia, reveló a millones de fanáticos de la influenciadora un contundente mensaje a quienes se alegran de la situación que están viviendo y critican su trabajo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karol Samantha a críticas sobre Epa Colombia y su empresa?

La joven, quien es la encargada de manejar las redes sociales del emprendimiento de productos capilares de Epa Colombia mientras ella sigue pagando su condena por su caso con Transmilenio, decidió responderles a quienes no paran de difamarlas y entusiasmarse por la situación legal que está atravesando la empresaria.

Por medio de la cuenta empresarial de Instagram, donde tiene más dos millones de seguidores, compartió una imagen en la que se desahogó contra sus críticos.

"Mientras muchas personas difaman y les alegra el mal ajeno, nosotros como empresa nos levantamos todos los días con toda la disposición para dar lo mejor y luchar en medio de tanto caos. Tenemos como ejemplo a la mujer más valiente de todo Colombia. De eso no hay la menor duda", escribió.

Asimismo, le agradeció a Epa Colombia por ser ejemplo de superación y seguir generando empleo pese a las circunstancias.

Tras su revelación, logro miles de reacciones de los internautas, que en su mayoría le manifestaron todo su apoyo y cariño, deseando que pronto Epa Colombia pueda salir de la cárcel.

Artículos relacionados

¿En qué va el caso legal de Epa Colombia?

La empresaria se encuentra actualmente en la Escuela de Carabineros de Bogotá tras haber sido trasladada de la cárcel el Buen Pastor de la capital colombiana, al parecer, para mejorar sus condiciones por cuestiones de salud, pues la joven estaría teniendo graves afecciones en la prisión.

Recientemente, se dio a conocer que en una revisión de su cuarto en la Escuela de Carabineros le incautaron un celular.

Artículos relacionados

Por ahora, sus abogados siguen al frente para que pronto pueda salir en libertad o pueda terminar de cumplir su condena en casa por cárcel.

Yina Calderón denunció que Epa Colombia está bastante enferma y que seguirá luchando para mantenerla vigente y se pueda hacer justicia.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Novia de Yeferson Cossio con bebé de Cintia Yeferson Cossio

Novia de Yeferson Cossio se mostró con el hijo de Cintia: "Mi primera vez cargando un bebé"

Carolina Gómez, novia del influenciador Yeferson Cossio enterneció con video del bebé de Cintia.

Dayro Moreno se pronunció tras llegada a la Selección Colombia Talento nacional

Ellas son las mujeres más importantes en la vida de Dayro Moreno, delantero de la selección Colombia

Dayro Moreno regresa a la Selección Colombia a pocos días de cumplir 40 años y asegura que sus hijas son el motor de su vida personal.

Isabella Ladera Talento nacional

Isabella Ladera sorprende tras revelar la experiencia paranormal que vivió

En redes, Isabella compartió un momento muy angustiante y paranormal que vivió en el pasado y generó varias reacciones.

Lo más superlike

De aprendiz en Milán a emblema global: Giorgio Armani Talento internacional

La muerte de Giorgio Armani y su multimillonaria fortuna: ¿quién se quedará con su legado?

Armani dejó un plan de sucesión que asegura la continuidad de su marca, sus obras benéficas y proyectos empresariales.

Caterin Escobar, Pichingo, Patty Grisales, Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

La IA reveló quién sería el noveno eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Lady Gaga Lady Gaga

Fans de Lady Gaga reaccionan al inquietante video grabado en la Isla de las Muñecas

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"