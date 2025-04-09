Novia de Epa Colombia dedicó contundente mensaje tras difamaciones en su contra

Karol Samantha, novia de la empresaria Epa Colombia, reveló a millones de fanáticos de la influenciadora un contundente mensaje a quienes se alegran de la situación que están viviendo y critican su trabajo.

¿Qué dijo Karol Samantha a críticas sobre Epa Colombia y su empresa?

La joven, quien es la encargada de manejar las redes sociales del emprendimiento de productos capilares de Epa Colombia mientras ella sigue pagando su condena por su caso con Transmilenio, decidió responderles a quienes no paran de difamarlas y entusiasmarse por la situación legal que está atravesando la empresaria.

Por medio de la cuenta empresarial de Instagram, donde tiene más dos millones de seguidores, compartió una imagen en la que se desahogó contra sus críticos.

"Mientras muchas personas difaman y les alegra el mal ajeno, nosotros como empresa nos levantamos todos los días con toda la disposición para dar lo mejor y luchar en medio de tanto caos. Tenemos como ejemplo a la mujer más valiente de todo Colombia. De eso no hay la menor duda", escribió.

Asimismo, le agradeció a Epa Colombia por ser ejemplo de superación y seguir generando empleo pese a las circunstancias.

Tras su revelación, logro miles de reacciones de los internautas, que en su mayoría le manifestaron todo su apoyo y cariño, deseando que pronto Epa Colombia pueda salir de la cárcel.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

¿En qué va el caso legal de Epa Colombia?

La empresaria se encuentra actualmente en la Escuela de Carabineros de Bogotá tras haber sido trasladada de la cárcel el Buen Pastor de la capital colombiana, al parecer, para mejorar sus condiciones por cuestiones de salud, pues la joven estaría teniendo graves afecciones en la prisión.

Recientemente, se dio a conocer que en una revisión de su cuarto en la Escuela de Carabineros le incautaron un celular.

Artículos relacionados Cintia Cossio Nació el bebé de Cintia Cossio, aquí las fotos del parto

Por ahora, sus abogados siguen al frente para que pronto pueda salir en libertad o pueda terminar de cumplir su condena en casa por cárcel.

Yina Calderón denunció que Epa Colombia está bastante enferma y que seguirá luchando para mantenerla vigente y se pueda hacer justicia.