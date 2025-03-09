Nació el bebé de Cintia Cossio, aquí las fotos del parto

La influenciadoraCintia Cossio reveló a sus millones de fanáticos el nacimiento de su segundo hijo Lucca, fruto de su relación con el creador de contenido Jhoan López.

¿Cómo anunció Cintia Cossio el nacimiento de su bebé?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi ocho millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías anunciando la llegada de su bebé y dando a conocer las primeras imágenes del parto.

En las instantáneas se ve a la creadora de contenido recién parida en su primer contacto con el pequeño.

También se ve a Jhoan López, su hijo Thiago y su hermano Yeferson Cossio con el bebé.

¿Cuándo nació el segundo hijo de Cintia Cossio?

La paisa dio a conocer que, aunque, anunció la noticia este 3 de septiembre, el pequeño nació el pasado lunes 1 de septiembre.

De acuerdo con las imágenes, la creadora de contenido habría tenido a su hijo por cesárea.

La influenciadora también dio a conocer que ya se encuentra en su casa con su bebé, detallando que tanto él como ella están en buenas condiciones de salud.

¿El bebé de Cintia Cossio tendrá como primer apellido el de ella?

El influenciador Yeferson Cossio le hizo una petición a su hermana sobre ponerle el apellido de ellos para que no deje perder el legado.

La influenciadora detalló que tenía que hablar con Jhoan López al respecto, por lo que, todavía no le podía confirmar dicha decisión.

Recordemos que, esto Yeferson Cossio lo hizo debido a que él no puede tener hijos.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nacimiento del segundo bebé de Cintia Cossio?

Tras su revelación, los seguidores de Cintia Cossio no tardaron en reaccionar llenándola de felicitaciones y buenos deseos con el nuevo integrante de la familia.

Muchos indicaron lo bien que se ve en el parto y a tan pocos días de haber dado a luz, resaltando la importancia de los buenos hábitos, como ella tanto resaltó durante su embarazo, en el que comió saludablemente e hizo entrenamientos físicos.

Por ahora, se espera que muy pronto pueda presentarlo oficialmente y no oculte su rostro como suelen hacerlo otros famosos.