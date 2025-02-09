Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio respondió a críticas por no arreglar la casa de su abuela

El influenciador Yeferson Cossio contestó las críticas que recibió tras visitar a su abuela.

Yeferson Cossio sobre su abuela
El influenciador Yeferson Cossiorespondió a críticas luego de su visita a la casa su abuela, donde rompió en llanto tras recordar su pasado, en especial su vida con su papá fallecido.

¿Qué críticas recibió Yeferson Cossio tras su visita a su abuela?

El creador de contenido recibió una lluvia de comentarios negativos por parte de miles de internautas que juzgaron el aspecto de la casa de su abuela, donde lo cuestionaron que con todo el dinero que cuenta no tiene en buenas condiciones a su familiar, quien se conmovió al verlo años después.

El paisa dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales confesando la razón por la que se había tardado tanto tiempo en ir, pues sabía lo difícil que iba a ser para él dicha visita.

"Siento que saqué algo que en serio tenía que sacar, también estoy mucho más tranquilo. Valoren mucho sus familiares, uno no sabe cuándo ya no van a estar más", dijo.

¿Qué dijo Yeferson Cossio a críticas tras visita a su abuela?

El paisa realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde contestó a las críticas que ha recibido al respecto, donde indicó que no le hará ningún cambio a la vivienda por su valor sentimental.

"Yo puedo tener toda la plata del mundo y no es que la tenga, pero yo a esa casa no le toco una baldosa. No se toca, no se cambia, no se modifica, esa casa es sagrada, no solo para mí, sino para mi abuela", explicó.

Detalló que, ella ha vivido casi toda su vida allá y él alcanzó a vivir allí hasta sus 12 años.

Asimismo, indicó que se pidieron perdón y él le dejó claro que ella y sus nietos pueden contar con su apoyo y tienen las puertas abiertas de su casa.

Tras su revelación, logró varias reacciones de sus seguidores, donde muchos entendieron su situación, mientras que otros no dudaron en seguir juzgándolo.

Por ahora, el influenciador emprendió un nuevo viaje de trabajo, del cual compartirá ciertos momentos con sus millones de fanáticos en redes sociales.

