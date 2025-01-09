Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García se va enojada de un en vivo con Altafulla tras revisar su celular

La influenciadora Karina García se retiró de un live que estaba con Altafulla y así reaccionó el artista.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Altafulla
Karina García se enoja con Altafulla/Buen Día, Colombia

La influenciadora Karina García sorprendió a miles de fanáticos luego de retirarse de una transmisión en vivo que realizaba junto al cantante Altafulla y su hija Isabella Vargas.

¿Por qué Karina García abandonó live con Altafulla?

Los tres estaba realizando una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y Karina García estaba revisando el celular del artista, quien en medio de la conversación se lo quita, provocando el enojo de la influenciadora, quien se va del live sin decir nada y los deja a los dos transmitiendo.

Karina Garcia enojada con Altafulla

Luego ambos deciden llamarla para que regrese, pero ella no les contesta y posteriormente aparece en el lugar, pero no se une a la transmisión.

¿Cómo reaccionó Altafulla luego de que Karina García abandonar el live enojada?

El artista tomó la situación con humor y reiteró la paciencia que debe con ella por su personalidad.

Karina García y Altafulla polémica en live

"Eso es para que ustedes vean, a mí me toca dur*. Dios mío, oren por mí y mi salud. Está brava, por favor...", dijo.

Karina García se molestó al escuchar que estaba diciendo que ella estaba enojada, a lo que el artista sarcásticamente indicó que nadie ha dicho eso y quién así lo crea que hable ya.

Tras el polémico momento, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos se cuestionaron sobre qué vio Karina en el celular del cantante o qué le dijo que le molestó tanto; mientras que otros se rieron de la situación.

Por ahora, la famosa pareja sigue disfrutando de su romance y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales sobre sus ocurrencias y su vida en familia.

De igual manera, están enfocados en sus respectivos proyectos, con los que no paran de cautivar a sus fieles admiradores.

Karina García está con sus entrenamientos para su enfrentamiento contra Karely Ruiz en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre en Bogotá. Altafulla sigue ofreciendo conciertos en diferentes partes del país y trabajando en nueva música, con las que espera pueda seguir enamorando a sus fanáticos en redes sociales.

