Se reveló la verdadera causa de fallecimiento de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

Dan Rivera murió el 13 de julio en circunstancias misteriosas, pero finalmente se han revelado las causas reales de su fallecimiento.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La muñeca Annabelle en el estreno de "Annabelle Comes Home" de Warner Bros.
Tras meses de incertidumbre, las autoridades forenses revelaron la causa de muerte de Dan Rivera, cuidador de Annabelle. (Foto: AFP/ Kevin Winter)

Tras meses de incertidumbre, las autoridades revelaron la verdadera causa de muerte del investigador paranormal y custodio de la famosa muñeca Annabelle, Dan Rivera.

¿De qué murió Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle?

Fue el pasado 13 de julio que el mundo conoció el inesperado fallecimiento de Dan Rivera, el custodio de la muñeca Annabelle.

El hombre de 54 años, quien se encontraba en ese momento de gira por los Estados Unidos promocionando a la muñeca demoniaca en un evento al que llamó "Devils on the Run", fue hallado sin vida en un cuarto de hotel en Pensilvania.

Aunque inicialmente su muerte se relacionó con supuestas maldiciones vinculadas a la historia de Annabelle, las autoridades forenses confirmaron que el investigador, miembro de la New England Society for Psychic Research (NESPR), falleció por causas naturales, derivadas de problemas cardíacos preexistentes.

¿Estaba la muñeca Annabelle con Dan Rivera cuando falleció?

Si bien Dan Rivera viajaba con la muñeca de gira, las autoridades aclararon que al momento de hallar su cuerpo, Annabelle no estaba en la habitación y no se registró ningún fenómeno inusual o paranormal en la escena.

Pues los rumores sobre su fallecimiento se vincularon con la oscura historia de la muñeca que inspiró ‘El Conjuro’, lo que llevó a Jason Hawes, amigo cercano de Rivera, a pedir respeto ante las especulaciones generadas.

¿Quién era Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle?

Dan Rivera fue un reconocido investigador paranormal estadounidense, miembro de la NESPR, quien junto a Lorraine y Ed Warren, se dedicaron al estudio de fenómenos paranormales.

Tras hacerse célebre, el hombre logró destacarse en programas televisivos como 'Most Haunted Places' de Travel Channel y en la producción de '28 Days Haunted' para Netflix.

De acuerdo a lo relatado por él mismo, su cercanía con la muñeca Annabelle debía darse con una buena preparación espiritual antes de moverla.

Dan, mencionó en medio de una entrevista que iba a una iglesia para confesarse y recibir la bendición de un cura para poder tocar a la muñeca.

No hay duda de que Annabelle ha sido tema de fascinación durante estos últimos años, pero por fin se ha esclarecido de que el fallecimiento de Dan en definitiva no se relaciona con el misterioso juguete que perteneció a los Warren.

