Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así se vivieron escalofriantes sucesos paranormales durante el rodaje 'El Conjuro'

La saga de El Conjuro no solo asustó en pantalla, Vera Farmiga y parte del equipo vivieron experiencias paranormales fuera del set.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Marcas misteriosas en la piel y objetos que se movían solos… Lo que vivió el elenco de El Conjuro fuera del set.
Vera Farmiga confesó haber sentido energías extrañas al leer el guion de El Conjuro. Foto AFP/Angela Weiss

El cine de terror suele jugar con la delgada línea entre ficción y realidad, sin embargo, en el caso de la película del conjuro, ocurrió algo muy especial al vivir sucesos paranormales por parte del equipo, lo que terminó siendo una realidad fuera de la pantalla.

Artículos relacionados

¿Por qué Vera Farmiga, la actriz que interpreta a Lorrain Warren evitaba llevarse el guion a casa?

La protagonista de la saga de películas más terrorífica de los últimos años, Vera Farmiga, confesó que en algunos momentos acciones tan sencillas como leer el guion, le producían una sensación de incomodidad, muy difícil de explicar.

El Conjuro marcó a sus actores y producción, dejando experiencias paranormales que trascendieron la pantalla.
Vera Farmiga confesó que evitaba llevarse el guion de El Conjuro a casa por miedo a sucesos extraños. Foto Freepik

Una razón por la que, en diferentes ocasiones, y durante diversas entrevistas, expresa que prefería no llevarse un guion para su casa, estudiando únicamente en el set de grabación.

Reveló que sentía que una energía salía del texto hacia su entorno, como si cada una de las palabras que repetía tuvieran una intención o peso adicional.

Y en un momento inesperado, comenzó a percibirlo en su vida cotidiana, a través de pequeñas señales y huellas que aparecían en su entorno y en su cuerpo.

Artículos relacionados

¿Qué significaban las misteriosas marcas de garras que aparecían en la piel de Vera Fármiga?

Una de esta manifestación se dio mientras trabajaba en casa, sosteniendo una conversación alrededor del guion de la película, y en lo que desbloqueó la pantalla de su celular, pudo observar tres marcas similares a rasguños.

 

Y aunque no encontró una explicación lógica frente a estas marcas en su celular, puedo asociarlo tiempo después, pues justo al finalizar el rodaje de la película vio nuevamente las tres marcas, pero esta vez en una de sus piernas.

Artículos relacionados

¿Solo Vera Farmiga experimentó sucesos extraños durante el rodaje de “El Conjuro”?

Este tipo de películas relacionadas a la historia de los famosos investigadores, no sólo causaron impacto en la audiencia, sino que también dejaron un recuerdo inolvidable en el equipo de trabajo, que se encargó del rodaje de esta película.

Vera Farmiga confesó que evitaba llevarse el guion de El Conjuro a casa por miedo a sucesos extraños.
No solo Vera: parte del equipo reportó puertas que se abrían solas y objetos que cambiaban de lugar. Foto Freepik

Pues no fue solo, Vera Farmiga, la actriz que interpretó a Lorrain Warren, quien vivió una experiencia sobrenatural, otros integrantes del equipo de producción señalaron, quien, en determinados momentos, el ambiente en el estudio de grabación era tan pesado, que parecía extenderse más allá de la ficción, y algunos incluso reportaron objetos que cambiaron de lugar o puertas que se abrían y cerraban sin razón.

El conjuro se basa en los casos de los Warren, y aunque son lo suficientemente aterradores, podría decirse que tanto intérpretes como creadores, lograron sentir en carne propia, el aire siniestro de cada historia.

Con el próximo estreno de esta entrega, se cerrará la producción y rodajes de toda esta saga, dejando claro que, en ocasiones, incluso para quienes participaron en la película, la línea entre lo paranormal y lo ficticio sigue siendo muy delgada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Roberto Gómez Bolaños tuvo gran cambio físico en El Chavo del 8 Viral

Así se vivió la aparición de presencias paranormales en la vecindad de 'El Chavo del 8'

El Chavo del 8 marcó generaciones con humor y nostalgia, pero también dejó rumores inquietantes sobre sucesos paranormales en su rodaje.

Pedro Pascal Talento internacional

Pedro Pascal demanda a marca chilena ‘Pedro Piscal’ por parentesco en su nombre: ¿qué se sabe?

Pedro Pascal demandó a una marca chilena de pisco por similitud en su nombre y generó división de opiniones.

¿Qué Hay pa’ Dañar? llega a la App RCN con Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado estrena ¿Qué Hay pa’ Dañar? tras su paso por MasterChef Celebrity

Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia llegan a la App de Canal RCN con humor, sarcasmo y una combinación perfecta.

Lo más superlike

Karina García y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Manelyk González confirmó reencuentro con Karina García, ¿cuándo será?

En las últimas horas, Manelyk González causó expectativa en redes sociales al revelar detalles de su viaje a Colombia.

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

Relaciones de pareja Salud

Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja

Shakira Shakira

Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México: se ve salvaje

Lady Gaga en la 28.a edición anual de los premios Screen Actors Guild Awards Lady Gaga

Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2' y así Netflix dio a conocer su personaje