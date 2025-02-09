Así se vivieron escalofriantes sucesos paranormales durante el rodaje 'El Conjuro'

El cine de terror suele jugar con la delgada línea entre ficción y realidad, sin embargo, en el caso de la película del conjuro, ocurrió algo muy especial al vivir sucesos paranormales por parte del equipo, lo que terminó siendo una realidad fuera de la pantalla.

¿Por qué Vera Farmiga, la actriz que interpreta a Lorrain Warren evitaba llevarse el guion a casa?

La protagonista de la saga de películas más terrorífica de los últimos años, Vera Farmiga, confesó que en algunos momentos acciones tan sencillas como leer el guion, le producían una sensación de incomodidad, muy difícil de explicar.

Vera Farmiga confesó que evitaba llevarse el guion de El Conjuro a casa por miedo a sucesos extraños. Foto Freepik

Una razón por la que, en diferentes ocasiones, y durante diversas entrevistas, expresa que prefería no llevarse un guion para su casa, estudiando únicamente en el set de grabación.

Reveló que sentía que una energía salía del texto hacia su entorno, como si cada una de las palabras que repetía tuvieran una intención o peso adicional.

Y en un momento inesperado, comenzó a percibirlo en su vida cotidiana, a través de pequeñas señales y huellas que aparecían en su entorno y en su cuerpo.

¿Qué significaban las misteriosas marcas de garras que aparecían en la piel de Vera Fármiga?

Una de esta manifestación se dio mientras trabajaba en casa, sosteniendo una conversación alrededor del guion de la película, y en lo que desbloqueó la pantalla de su celular, pudo observar tres marcas similares a rasguños.

Y aunque no encontró una explicación lógica frente a estas marcas en su celular, puedo asociarlo tiempo después, pues justo al finalizar el rodaje de la película vio nuevamente las tres marcas, pero esta vez en una de sus piernas.

¿Solo Vera Farmiga experimentó sucesos extraños durante el rodaje de “El Conjuro”?

Este tipo de películas relacionadas a la historia de los famosos investigadores, no sólo causaron impacto en la audiencia, sino que también dejaron un recuerdo inolvidable en el equipo de trabajo, que se encargó del rodaje de esta película.

No solo Vera: parte del equipo reportó puertas que se abrían solas y objetos que cambiaban de lugar. Foto Freepik

Pues no fue solo, Vera Farmiga, la actriz que interpretó a Lorrain Warren, quien vivió una experiencia sobrenatural, otros integrantes del equipo de producción señalaron, quien, en determinados momentos, el ambiente en el estudio de grabación era tan pesado, que parecía extenderse más allá de la ficción, y algunos incluso reportaron objetos que cambiaron de lugar o puertas que se abrían y cerraban sin razón.

El conjuro se basa en los casos de los Warren, y aunque son lo suficientemente aterradores, podría decirse que tanto intérpretes como creadores, lograron sentir en carne propia, el aire siniestro de cada historia.

Con el próximo estreno de esta entrega, se cerrará la producción y rodajes de toda esta saga, dejando claro que, en ocasiones, incluso para quienes participaron en la película, la línea entre lo paranormal y lo ficticio sigue siendo muy delgada.