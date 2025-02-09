Pedro Pascal demanda a marca chilena ‘Pedro Piscal’ por parentesco en su nombre: ¿qué se sabe?

Pedro Pascal se ha posicionado como uno de los actores más destacados en la influyentes de la industria cinematográfica de Hollywood tras su importante participación en reconocidas producciones audiovisuales como: ‘The Last os Us’, ‘Juego de tronos’ y ‘Los 4 fantásticos: primeros pasos’.

Además, el nombre del actor se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras demandar a una marca chilena, la cual tiene un parentesco con su nombre y apellido. Por ello, varios internautas han generado una ola de comentarios al respecto mediante las diferentes plataformas digitales.

¿Cuál es la marca que demandó Pedro Pascal por tener similitud en su nombre?

En los últimos días, el actor Pedro Pascal ha acaparado la atención mediática por parte de varios de sus seguidores tras la demanda que le hizo a una reconocida marca de bebidas, la cual tiene el nombre de Pedro Piscal.

Según han revelado varios medios internacionales, se estima que Pedro lanzó una demanda contra David Herrera, el hombre fundador de la marca de bebidas Pedro Piscal y esto ha generado un gran debate hace un periodo de tiempo.

Cabe destacar que la disputa legal fue compartida por parte del equipo de Pedro Pascal, quienes demandaron al fundador de la marca por tener varios factores en común con respecto al nombre de la figura pública.

¿Cuándo empezó la disputa entre la marca y Pedro Pascal?

A raíz de estas diferencias presentadas, varias fuentes han señalado que desde que se fundó la marca Pedro Piscal en el año 2022, el proyecto de bebidas ha tenido un importante papel en la industria de las bebidas, relacionadas al pisco.

¿Por qué Pedro Pasca está en juicio con una marca chilena? | AFP: David Jon

Por esta razón, el equipo del fundador de la marca ha revelado durante la batalla legal que el nombre de la bebida tiene otro origen, pues en ningún momento lo asociaron con el nombre del actor.

Por su parte, en varias declaraciones que realizó el abogado de Herrera, el dueño de la marca, explicó cual es el verdadero origen del nombre de la marca, principalmente por Pedro Jiménez y pisco, el cual tiene un origen entre Perú y Chile por ser una bebida destilada.

¿Cuál es la amplia trayectoria profesional de Pedro Pascal? | AFP: Jon Kopaloff

Entre tanto, el equipo de Pedro Pascal sigue durante la batalla legal con el fundador de la marca chilena y, por el momento, siguen en varias investigaciones al respecto a causa de similitud “fonética”.