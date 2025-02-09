Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en redes! Fallece reconocido influencer en extrañas circunstancias en Grecia

El mundo digital está de luto tras confirmarse la muerte de un influencer en misteriosas circunstancias en Grecia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Muere influencer brasileño
¿Quién es el influencer que falleció en extrañas condiciones? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo de las redes se encuentra de luto tras el fallecimiento de un reconocido creador de contenido, quien falleció en medio de un desafortunado hecho y la noticia ha acaparado la atención mediática por parte de varios internautas.

Artículos relacionados

¿Quién es el influencer que falleció en extrañas condiciones em Grecia?

El nombre de Yago Campos, quien era un reconocido creador de contenido digital, ha dejado un profundo vació por parte de todas las personas que lo seguían y por parte de varios de sus allegados tras confirmarse la noticia de su muerte.

Cabe destacar qué influenciador se encontraba hospedado en un hotel de lujo en Mykonos, Grecia, lugar donde su cuerpo fue hallado, mientras que estaba en una piscina, según reportaron medios de comunicación brasileños.

Con base en esto, el creador de contenido se encontraba junto a uno de sus amigos y, también, colegas de modelaje con quien compartía varias similitudes en común. Su nombre es Ryan Silveria, quien se encontró inconsciente en el mismo lugar en el que Yago fue encontrado sin vida.

Artículos relacionados

Por su parte, las autoridades se han encontrado bajo la respectiva investigación acerca de los hechos presentados en Grecia. Además, varias fuentes cercanas al creador de contenido digital y de Ryan, han revelado que tenían una buena amistad.

Velas blancas
¿De dónde era el influencer que falleció?| Foto: Freepik

¿Qué dijo Ryan Silveira tras el fallecimiento del influenciador?

Es clave mencionar que en estos momentos las autoridades se encuentran bajo la investigación de los hechos. Así también, Ryan Silveira, el amigo de Yago con el que se encontraba en Grecia, se pronunció recientemente a través de las diferentes redes sociales, expresando las siguientes palabras:

“Buenas noches, en este momento quiero expresar un poco de lo que estoy sintiendo: tristeza, angustia, un sentimiento horrible. Fue una persona muy cercana, así como Yago era para mí, mi mejor amigo. También, le he enviado mensajes de apoyo a toda su familia”, añadió Ryan.

Velas blancas
¿Qué se sabe sobre las causas del fallecimiento del influencer? | Foto: Freepik

Durante el comunicado oficial de Ryan, manifestó que su estado de salud empeoró a raíz de una infección interna, donde también, recibió múltiples heridas en su rostro. También, se encuentra bajo la investigación con las autoridades griegas para tener un mayor análisis de los hechos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El truco para editar fotos gratis en la nueva IA de Google Tecnología

Así puede usar Nano Banana, la inteligencia artificial de Google que edita y crea imágenes gratis

La herramienta permite transformar fotos en segundos, cambiar fondos, añadir objetos y aplicar estilos creativos.

La ciencia da un paso gigante: IA anticipa la consciencia en pacientes en coma hasta 4 días antes. Viral

IA logra detectar consciencia en pacientes en coma antes que los médicos

Una IA detecta microgestos en pacientes en coma hasta cuatro días antes que la observación médica, abriendo nuevas esperanzas en la salud.

Apple declara obsoleto el MacBook Air de 11 Tecnología

Apple amplía su lista de dispositivos obsoletos: este icónico dispositivo queda fuera

La compañía ingresa en su lista de obsoletos a sus dispositivos cuando han pasado 7 años desde que se dejan de vender.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W dedica reflexión Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló cómo maneja los pensamientos negativos

La influenciadora Luisa Fernanda W contó cómo maneja los pensamientos intrusivos.

Chilindrina Talento internacional

La Chilindrina sufre fuerte caída a sus 78 años y preocupa a seguidores

Ivvy Queen con Karol G, Natti Natasha, Farina Talento internacional

Ivy Queen confiesa el proyecto fallido que tenía con Karol G, Natti Natasha y Farina

Lady Gaga en la 28.a edición anual de los premios Screen Actors Guild Awards Lady Gaga

Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2' y así Netflix dio a conocer su personaje

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones