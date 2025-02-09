¡Luto en redes! Fallece reconocido influencer en extrañas circunstancias en Grecia

En las últimas horas, el mundo de las redes se encuentra de luto tras el fallecimiento de un reconocido creador de contenido, quien falleció en medio de un desafortunado hecho y la noticia ha acaparado la atención mediática por parte de varios internautas.

¿Quién es el influencer que falleció en extrañas condiciones em Grecia?

El nombre de Yago Campos, quien era un reconocido creador de contenido digital, ha dejado un profundo vació por parte de todas las personas que lo seguían y por parte de varios de sus allegados tras confirmarse la noticia de su muerte.

Cabe destacar qué influenciador se encontraba hospedado en un hotel de lujo en Mykonos, Grecia, lugar donde su cuerpo fue hallado, mientras que estaba en una piscina, según reportaron medios de comunicación brasileños.

Con base en esto, el creador de contenido se encontraba junto a uno de sus amigos y, también, colegas de modelaje con quien compartía varias similitudes en común. Su nombre es Ryan Silveria, quien se encontró inconsciente en el mismo lugar en el que Yago fue encontrado sin vida.

Por su parte, las autoridades se han encontrado bajo la respectiva investigación acerca de los hechos presentados en Grecia. Además, varias fuentes cercanas al creador de contenido digital y de Ryan, han revelado que tenían una buena amistad.

¿De dónde era el influencer que falleció?| Foto: Freepik

¿Qué dijo Ryan Silveira tras el fallecimiento del influenciador?

Es clave mencionar que en estos momentos las autoridades se encuentran bajo la investigación de los hechos. Así también, Ryan Silveira, el amigo de Yago con el que se encontraba en Grecia, se pronunció recientemente a través de las diferentes redes sociales, expresando las siguientes palabras:

“Buenas noches, en este momento quiero expresar un poco de lo que estoy sintiendo: tristeza, angustia, un sentimiento horrible. Fue una persona muy cercana, así como Yago era para mí, mi mejor amigo. También, le he enviado mensajes de apoyo a toda su familia”, añadió Ryan.

¿Qué se sabe sobre las causas del fallecimiento del influencer? | Foto: Freepik

Durante el comunicado oficial de Ryan, manifestó que su estado de salud empeoró a raíz de una infección interna, donde también, recibió múltiples heridas en su rostro. También, se encuentra bajo la investigación con las autoridades griegas para tener un mayor análisis de los hechos.