VIDEO | Arquero nicaragüense causa furor en redes sociales al imitar a Miss Universo en pleno partido

Las redes sociales no dejan de hablar de Gabriel Urbina, un hombre nicaragüense que se ha hecho viral por romper el molde de masculinidad en los partidos de fútbol y hacer jugadas muy al estilo de pasarela de Miss Universo en la cancha.

¿Quién es Gabriel Urbina, el arquero que imita a una Miss Universo en los partidos de fútbol?

Gabriel Urbina es un arquero de futsal no profesional que participa en ligas amateurs de su país natal, Nicaragua.

Su nombre se volvió tendencia tras un partido amistoso entre creadores de contenido de El Salvador y Nicaragua, donde imitó a la perfección la pasarela de la Miss Universo, Sheynnis Palacios, al atajar un gol.

Desde ese momento, el arquero, en cada encuentro, cumple con su labor de tapar los balones de sus contrincantes con unos movimientos bien coordinados y llenos de un poco de humor, lo que hace que los presentes disfruten más sus pasarelas que el mismo partido. Tanto así que ya lo han apodado "la dama del futsal".

¿Qué dijo Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, de la imitación de Gabriel Urbina?

Tras el furor que ha ocasionado el arquero en redes sociales, los videos de su pasarela llegaron a Sheynnis Palacios, quien ganó Miss Universo 2023 representado a Nicaragua.

Sheynnis Palacios sorprendió al arquero en una videollamada. (Foto: AFP / Marvin RECINOS)

La mujer sorprendió a Urbina por medio de una videollamada y le pidió no dejar de hacer su pasarela en el campo de juego.

El hombre aturdido por lo que estaba viendo y escuchando, no dudó en agradecerle a la exreina y expresarle su admiración, y por supuesto compartir el video en su cuenta de TikTok.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la pasarela de Gabriel Urbina?

Los seguidores de los certámenes de belleza no tardaron en felicitar al jugador, cuyos videos ya superan las 600 mil reproducciones. Pues a raíz de estas jugadas maestras, Urbina siguió creando contenido y dejó claro que en el fútbol no todo es fuerza y masculinidad: también hay espacio para el humor, la creatividad y un toque de elegancia.