Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así es el tiburón naranja hallado en los mares de Costa Rica: ¿qué hace único su color? | VIDEO

Un grupo de pescadores en Costa Rica halló por primera vez un tiburón naranja, una especie única y sorprendente en los mares.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Tiburón en el fondo del oceáno
El inusual tiburón naranja fue avistado en las aguas de Costa Rica. (Foto: Freepik)

Un video de un extraño tiburón naranja encontrado en los mares de Costa Rica se ha vuelto viral, desafiando a las redes sociales en una era de inteligencia artificial. Aunque su autenticidad fue cuestionada, este asombroso hallazgo ha sido confirmado como 100% real, fascinando a científicos y usuarios por igual.

Artículos relacionados

¿Qué especie de tiburón es el tiburón naranja hallado en Costa Rica?

Llamado también tiburón nodriza o tiburón gato, el avistamiento de este ejemplar sorprendió a los pescadores deportivos que lo hallaron cerca del Parque Nacional Tortuguero en 2024. Pues según relataron a CNN en Español, esta especie suele ser de color café o gris, pero nunca naranja.

Artículos relacionados

¿Por qué el tiburón nodriza avistado en Costa Rica es de color naranja?

Según estudios científicos, este espécimen presentaría una condición llamada xantismo o xantocromismo, una anomalía genética que pigmenta la piel de color naranja o amarillo.

Aunque este fenómeno es común en algunas aves, es la primera vez que se documenta en un animal marino.

Este es el primer caso documentado científicamente de xantismo total en la especie G. cirratum y el primer registro del Mar Caribe”, se lee en el artículo publicado en la revista Marine Biodiversity.

Asimismo, el tiburón avistado mostró otro rasgo llamativo: sus ojos eran completamente blancos, lo que llevó a los expertos a pensar que podría tratarse de un ejemplar albino.

Tiburón en medio del oceáno
Los tiburones nodriza o gato suelen ser de color marrones o grisáceos. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué tan peligroso es el tiburón naranja avistado en Costa Rica?

Aunque en el mundo animal los colores llamativos suelen asociarse con especies peligrosas, el tiburón naranja no representa una amenaza para los humanos, salvo que se sienta amenazado.

Al tratarse de una especie de aguas tropicales, suele permanecer inmóvil durante largos periodos, habita en el fondo marino y lleva una vida principalmente nocturna.

No hay duda, de que el avistamiento de este tiburón naranja revela que los mares aún guardan secretos por descubrir y recuerda la importancia de seguir explorando y protegiendo la vida marina antes de que estas especies excepcionales desaparezcan sin ser comprendidas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Cinta negra Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció un integrante de un reconocido programa matutino

Falleció un miembro clave de un reconocido programa matutino, dejando un gran legado entre colegas y televidentes.

El gel de uñas bajo la lupa Salud y Belleza

Esmalte en gel bajo alerta: Europa lo prohíbe por riesgos a la salud, ¿lo sigues usando?

El esmalte en gel se ha convertido en uno de los favoritos de muchos; sin embargo, podría estar afectando tu salud.

“Amor, independencia y cero rutinas: así vivió María Cecilia Botero su relación LAT durante dos décadas.” Talento nacional

¿Ser pareja sin vivir juntos? la tendencia en la que María Cecilia Botero vivió por 20 años

María Cecilia Botero contó cómo durante dos décadas mantuvo un amor sólido junto a Mauricio Reina, priorizando la independencia.

Lo más superlike

Taylor Swift Taylor Swift

¿Quiénes han sido las parejas de Taylor Swift y qué canciones les dedicó?

La cantante ha plasmado sus romances en su música. Estas son las parejas de Taylor Swift y las canciones que inspiraron.

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más