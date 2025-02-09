Así es el tiburón naranja hallado en los mares de Costa Rica: ¿qué hace único su color? | VIDEO

Un video de un extraño tiburón naranja encontrado en los mares de Costa Rica se ha vuelto viral, desafiando a las redes sociales en una era de inteligencia artificial. Aunque su autenticidad fue cuestionada, este asombroso hallazgo ha sido confirmado como 100% real, fascinando a científicos y usuarios por igual.

¿Qué especie de tiburón es el tiburón naranja hallado en Costa Rica?

Llamado también tiburón nodriza o tiburón gato, el avistamiento de este ejemplar sorprendió a los pescadores deportivos que lo hallaron cerca del Parque Nacional Tortuguero en 2024. Pues según relataron a CNN en Español, esta especie suele ser de color café o gris, pero nunca naranja.

¿Por qué el tiburón nodriza avistado en Costa Rica es de color naranja?

Según estudios científicos, este espécimen presentaría una condición llamada xantismo o xantocromismo, una anomalía genética que pigmenta la piel de color naranja o amarillo.

Aunque este fenómeno es común en algunas aves, es la primera vez que se documenta en un animal marino.

Este es el primer caso documentado científicamente de xantismo total en la especie G. cirratum y el primer registro del Mar Caribe”, se lee en el artículo publicado en la revista Marine Biodiversity.

Asimismo, el tiburón avistado mostró otro rasgo llamativo: sus ojos eran completamente blancos, lo que llevó a los expertos a pensar que podría tratarse de un ejemplar albino.

Los tiburones nodriza o gato suelen ser de color marrones o grisáceos. (Foto: Freepik)

¿Qué tan peligroso es el tiburón naranja avistado en Costa Rica?

Aunque en el mundo animal los colores llamativos suelen asociarse con especies peligrosas, el tiburón naranja no representa una amenaza para los humanos, salvo que se sienta amenazado.

Al tratarse de una especie de aguas tropicales, suele permanecer inmóvil durante largos periodos, habita en el fondo marino y lleva una vida principalmente nocturna.

No hay duda, de que el avistamiento de este tiburón naranja revela que los mares aún guardan secretos por descubrir y recuerda la importancia de seguir explorando y protegiendo la vida marina antes de que estas especies excepcionales desaparezcan sin ser comprendidas.