La inteligencia artificial ha conquistado diferentes áreas de la vida cotidiana como el trabajo, el estudio, las actividades físicas y, ahora, la salud mental. Actualmente, miles de personas especialmente jóvenes han comenzado a interactuar con bots o buscadores de IA con el fin de recibir apoyo psicológico.

¿Por qué tantas personas recurren a bots para apoyo emocional?

Estas herramientas digitales están disponibles 24 horas del día y ofrecen una respuesta más inmediata y económica en comparación con las citas tradicionales con profesionales, ya sean presenciales o virtuales.

Sin embargo, esta situación ha generado un interrogante clave ¿hasta dónde es capaz de reemplazar la conexión y el análisis humano en el cuidado de la salud mental?

Según estudios recientes, los sistemas de inteligencia artificial son efectivos para detectar necesidades urgentes de atención o contención emocional. En algunos casos, resultan útiles para acompañar a personas que enfrentan ansiedad o procesos de duelo.

¿Cómo ayuda la inteligencia artificial en procesos de ansiedad y duelo?

Su rol se perfila más como una herramienta de apoyo básico e intuitivo, incluso para los profesionales de la salud mental que buscan una evaluación rápida de los pacientes. Fases como la recopilación de datos y el análisis preliminar permiten un primer acercamiento a la situación emocional de la persona.

Cada vez más jóvenes interactúan con bots de inteligencia artificial para recibir apoyo psicológico, una alternativa rápida, pero con limitaciones emocionales. Foto Freepik

No obstante, también existen limitaciones muy evidentes en el uso de la IA. Estos sistemas no cuentan con la capacidad de interpretar matices no verbales, emociones profundas ni el proceso evolutivo sentimental de un ser humano. La inteligencia artificial carece de sensibilidad, funciona mediante patrones, lógica y algoritmos.

Este panorama resulta preocupante desde un enfoque social. Cada vez son más las personas que recurren a estas plataformas, lo que evidencia una falta de espacios accesibles, humanos y empáticos para atender momentos emocionales significativos.

¿Qué limitaciones tiene la IA al tratar temas de salud mental?

Aunque la inteligencia artificial puede estructurar respuestas y estrategias genéricas para sobrellevar ciertas emociones, no logra establecer un vínculo emocional profundo con el usuario. Esto impide un cambio real o un proceso terapéutico transformador. En muchos casos, solo se alcanza una contención emocional superficial.

Estudios recientes advierten que la inteligencia artificial ofrece contención básica, pero carece de la sensibilidad necesaria para acompañar una crisis emocional. Foto Freepik

Los expertos coinciden en que el uso de inteligencia artificial para temas de salud emocional debe estar acompañado por la atención de un profesional de la salud mental. Solo así es posible garantizar que la tecnología se convierta en una herramienta de apoyo real en el proceso de sanación y no en una solución incompleta o riesgo.