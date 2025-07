La Segura sigue dando de qué hablar en redes sociales tras afirmar que Ignacio Baladán no es el padre de su hijo Lucca. A esta polémica ahora se suma la reacción de su pareja, quien recientemente se enteró de esta inesperada revelación.

¿Por qué La Segura afirmó que Lucca no era hijo de Ignacio Baladán?

En un reciente video publicado el pasado viernes 11 de julio en su cuenta oficial de Instagram, Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, compartió un polémico video en el que aseguró que Ignacio Baladán, su prometido, no era el padre de su hijo Lucca.

Ignacio Baladán rompe el silencio tras afirmación de La Segura sobre su paternidad. (Foto Canal RCN).

Es algo que yo no sé cómo ocultarlo y quiero que se enteren por mí y no por otra boca. Baladán no es el papá de mi bebé

La afirmación surgió luego de que La Segura se percatara de que su hijo tenía los ojos verdes y ninguno de ellos dos era de ojos claros, dejando en evidencia que su afirmación era netamente sarcástica, pues Baladán sí es el padre real del menor.

Nosotros le estamos buscando el sentido a los ojos de Lucca.

¿Cómo reaccionó Ignacio Baladán al enterarse que no era el padre de su hijo?

El audiovisual generó tal impacto que se volvió portada en diversos medios de comunicación, incluyendo algunos internacionales. Así lo reveló Ignacio Baladán, quien aseguró haberse enterado de esta noticia gracias a esos mismos medios, según mencionó en un reciente video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Ignacio Baladán responde a La Segura tras su sorpresiva declaración. (Foto Canal RCN).

Según comentó Baladán, fue hasta este domingo 13 de julio que se enteró de que supuestamente no era el padre de Lucca, y con la misma ironía con la que La Segura hizo esta afirmación, respondió diciendo que, aunque biológicamente no lo sea, el criarlo como suyo lo convierte en su padre.

“Me estoy enterando por la prensa de Perú que mi hijo no es mi hijo. Tranquilo, Lucca, igual yo te amo. Ya te firmé, así que olvídate… Igual, padre es el que cría, yo te estoy criando con mucho amor”, expresó.

De esta manera, queda confirmado que Ignacio Baladán sí es el padre biológico de Lucca y que la afirmación de La Segura sobre su paternidad era parte de su contenido en redes sociales para revelar que su hijo tenía los ojos claros.