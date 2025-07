Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, provocó gran revuelo en la tarde el 11 de julio al publicar un video en sus redes sociales en donde asegura que su esposo, Iganacio Baladán no es el papá de su hijo Lucca.

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales en el que empezaba diciendo "GRWM para anunciarles que el papá de mi bebé no es el papá de mi bebé".

Una revelación bastante fuerte para hacerla así tan casual, por lo que se podía esperar que en cualquier momento el video diera un grio inesperado.

Sin embargo, La Segura continúo en los primeros minutos de su video diciendo que ya no podía ocultarlo y que había tomado la decisión de revelárselos a sus seguidores.

Es algo que yo no sé cómo ocultarlo y quiero que se enteren por mí y no por otra boca. Baladán no es el papá de mi bebé