La Toxi Costeña ha tomado por sorpresa a sus seguidores en las últimas horas luego de mostrarles el tatuaje de gran tamaño que decidió hacerse en una zona inesperada de su cuerpo.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Captaron a Yana Karpova y Marlon Solórzano dándose beso en el mar | VIDEO

¿Cuál fue el tatuaje de gran tamaño que se hizo La Toxi Costeña?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia un mes después del final del reality del Canal RCN decidió hacerse un cambio en su físico y look, para esto tomó la decisión de tatuarse el cuello.

La cantante de 'Macta llega' tomó la decisión de tatuarse parte de su cuello y torso, así lo mostró en un video compartido en sus redes sociales en donde dejó ver el diseño de decidió hacerse en esta parte de su cuerpo.

La finalista de La casa de los famosos Colombia mostró parte del proceso de su tatuaje en el que al parecer se fueron varias horas y sesiones por el gran tamaño y detalle del mismo.

La Toxi Costeña mostró el tatuaje de gran tamaño que se realizó. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados Karina García Altafulla reveló por qué le cancelaron show en Medellín: Karina García reaccionó

¿Cómo luce La Toxi Costeña con su nuevo tatuaje en el cuello?

La Toxi Costeña dejó ver en un video compartido el diseño que decidió plasmar en su piel, al parecer, por lo que dejó ver en el audiovisual se tatuaje que se hizo fue una especie de flor.

Este diseño que decidió hacerse la cantante cubre parte de su pecho y toda la parte delantera del cuello.

En el video se observa la reacción de La Toxi Costeña mientras la están tatuando, mostrándose nerviosa y emocionada por el resultado final.

En un video publicado por Yina Calderón, se observa a La Toxi Costeña lucir su tatuaje cubierto, esto al parecer porque no ha terminado todas las sesiones necesarias para el resultado final.

Artículos relacionados Karina García Hija de Karina García mostró que la paró la policía tras su fiesta de 18, ¿qué pasó?

¿Qué comentarios ha recibido La Toxi Costeña tras mostrar su nuevo tatuaje?

Este video de La Toxi Costeña mostrando su nuevo tatuaje ha provocado opiniones divididas entre sus seguidores e internautas que la conocieron en La casa de los famosos Colombia.

Algunos seguidores de la cantante han elogiado su decisión de tatuarse gran parte de su torso y cuello, asegurando que esto le daría un estilo más urbano para su carrera artística.

Sin embargo, otros internautas le han expresado su descontento por la decisión de tatuarse esta parte de su cuerpo, asegurando que se veía bien como estaba sin tatuajes visibles en su cuerpo.

No obstante, muchos han concluido que aunque no estén de acuerdo con el tatuaje de la cantante, esperan que haya tomado la decisión con cabeza fría y pensando en su futuro y no por motivación de alguna persona.