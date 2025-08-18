Captan a Shakira cenando con Antonio de la Rúa y desatan rumores de reconciliación

Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos cenando juntos en un restaurante, un encuentro que rápidamente levantó rumores de una posible reconciliación entre la cantante colombiana y su expareja: el encuentro se vio luego de que el empresario fuera visto en un reciente concierto de la artista.

¿Shakira y Antonio de la Rúa retomaron su relación tras 14 años separados?

En redes sociales se viralizó un corto audiovisual en el que se puede ver a Shakira cenando en un restaurante junto a su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa.

Rumores de reconciliación: Shakira cena con su ex Antonio de la Rúa. (Foto AFP:Angela Weiss).

Sin embargo, la pareja no se encontraba sola en el lugar, pues también estaban presentes sus hijos Sasha y Milán, fruto de su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué.

La escena causó gran curiosidad entre los internautas, quienes especulan que la relación entre Shakira y su expareja estaría atravesando un buen momento, ya que ahora comparten planes familiares como una verdadera familia unida.

No obstante, este acercamiento entre ambas personalidades se trataría más de una reconciliación amistosa, luego de años de distanciamiento a raíz de una ruptura nada agradable, marcada por pleitos legales en los que De la Rúa reclamaba una parte del dinero de Shakira, alegando que él había sido clave en el éxito de la artista.

Pues por el momento, ninguno de los dos ha confirmado que sus recientes encuentros sean producto de su regreso como pareja sentimental.

¿Cuántos años duraron juntos Shakira y Antonio de la Rúa?

Vale la pena recordar que la historia de Shakira y Antonio de la Rúa estuvo marcada por once años de relación en la que lograron crecer profesionalmente juntos. Su relación dio inicio en el año 2000, pero de esta poco se conoce ya que ambos fueron bastante reservados.

Shakira y Antonio de la Rúa, la inesperada reunión que sorprendió a todos. (Foto AFP: Kevin Winter).

Sin embargo, al llegar el 2011 ambos decidieron anunciar públicamente que habían decidido finalizar su relación, pero que continuarían manteniendo su vínculo profesional.

Poco después apareció en la vida de la cantante el entonces futbolista Gerard Piqué, con quien terminó viviendo en Barcelona y que dio fruto a sus dos hijos Sasha y Milán.