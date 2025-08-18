Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón le respondió a La Toxi Costeña tras no invitarla a su viaje

Yina Calderón lanzó pulla a La Toxi Costeña tras no invitarla a su viaje con Melissa Gate y Emiro Navarro.

Yina Calderón rompe el silencio y le responde a La Toxi Costeña por excluirla del viaje
Así le respondió Yina Calderón a La Toxi Costeña por dejarla fuera de su paseo con Emiro y Melissa.

Yina Calderón aprovechó su reciente encuentro con Camilo Trujillo para lanzarle una pulla a La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Melissa Gate por no invitarla a su viaje a San Andrés y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Por qué Yina Calderón no fue invitada al viaje de Emiro, La Toxi Costeña y Melissa?

Hace un par de días, Emiro Navarro, Melissa Gate y La Toxi Costeña sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos desde San Andrés en compañía de Norma Nivia y Mateo Varela, todos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

La reacción de Yina Calderón a La Toxi Costeña por excluirla del paseo
Yina Calderón respondió a La Toxi Costeña tras no ser invitada a su viaje.

La ausencia de Yina Calderón en este reencuentro llamó la atención en redes sociales, sobre todo después de que la influenciadora revelara que nunca recibió una invitación de La Toxi Costeña, a pesar de que se estaba hospedando en su casa.

Ante la polémica, La Toxi Costeña y Emiro aclararon que el viaje correspondía a un premio ganado dentro del reality, del que Yina no fue beneficiaria.

Además, La Toxi añadió que pensó que a Yina no le interesaría asistir, ya que también estaban presentes Mateo Varela y Norma Nivia, con quienes mantiene una fuerte enemistad.

¿Yina Calderón le respondió a La Toxi Costeña por no invitarla al viaje con Melissa y Emiro?

Tras la explicación de Emiro Navarro y La Toxi Costeña sobre la ausencia de Yina Calderón en su viaje a San Andrés, la creadora de contenido no se quedó callada y lanzó una indirecta que muchos interpretaron como respuesta a los influenciadores.

Yina Calderón habló tras quedar fuera del viaje organizado por La Toxi Costeña
Esto dijo Yina Calderón tras no estar en el viaje de La Toxi Costeña y sus compañeros.

Mientras ellos disfrutaban del mar, la empresaria viajó al Eje Cafetero, donde primero se reencontró con Yeferson Cossio y después con su excompañero de reality, Camilo Trujillo. Y fue precisamente junto a él que soltó la indirecta.

“La Tóxica no me invitó a San Andrés, ni Melissa, ni Emiro, pero Camilo sí me invitó a La Dorada, Caldas. ¿Cuál San Andrés? ¿Cuál mar? El río Magdalena”.

Así, la creadora de contenido aprovechó su encuentro con viejos amigos para restarle importancia a la ausencia en el viaje y dejar su propia versión de los hechos.

