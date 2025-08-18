Yina Calderón le respondió a La Toxi Costeña tras no invitarla a su viaje

Yina Calderón aprovechó su reciente encuentro con Camilo Trujillo para lanzarle una pulla a La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Melissa Gate por no invitarla a su viaje a San Andrés y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Por qué Yina Calderón no fue invitada al viaje de Emiro, La Toxi Costeña y Melissa?

Hace un par de días, Emiro Navarro, Melissa Gate y La Toxi Costeña sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos desde San Andrés en compañía de Norma Nivia y Mateo Varela, todos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón respondió a La Toxi Costeña tras no ser invitada a su viaje. (Foto Canal RCN).

La ausencia de Yina Calderón en este reencuentro llamó la atención en redes sociales, sobre todo después de que la influenciadora revelara que nunca recibió una invitación de La Toxi Costeña, a pesar de que se estaba hospedando en su casa.

Ante la polémica, La Toxi Costeña y Emiro aclararon que el viaje correspondía a un premio ganado dentro del reality, del que Yina no fue beneficiaria.

Además, La Toxi añadió que pensó que a Yina no le interesaría asistir, ya que también estaban presentes Mateo Varela y Norma Nivia, con quienes mantiene una fuerte enemistad.

¿Yina Calderón le respondió a La Toxi Costeña por no invitarla al viaje con Melissa y Emiro?

Tras la explicación de Emiro Navarro y La Toxi Costeña sobre la ausencia de Yina Calderón en su viaje a San Andrés, la creadora de contenido no se quedó callada y lanzó una indirecta que muchos interpretaron como respuesta a los influenciadores.

Esto dijo Yina Calderón tras no estar en el viaje de La Toxi Costeña y sus compañeros. (Foto Canal RCN).

Mientras ellos disfrutaban del mar, la empresaria viajó al Eje Cafetero, donde primero se reencontró con Yeferson Cossio y después con su excompañero de reality, Camilo Trujillo. Y fue precisamente junto a él que soltó la indirecta.

“La Tóxica no me invitó a San Andrés, ni Melissa, ni Emiro, pero Camilo sí me invitó a La Dorada, Caldas. ¿Cuál San Andrés? ¿Cuál mar? El río Magdalena”.

Así, la creadora de contenido aprovechó su encuentro con viejos amigos para restarle importancia a la ausencia en el viaje y dejar su propia versión de los hechos.