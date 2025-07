La influenciadora Melissa Gate respondió a quienes la han juzgado por sostener una amistad con la empresaria Yina Calderón luego de su enemistad en La casa de los famosos Colombia, reality que ganó el cantante Altafulla.

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde la cuestionaron sobre su amistad con Yina Calderón, quien fue su rival en el reality, pero con quien limó asperezas en los últimos días de la competencia y que una vez este terminó se hicieron buenas amigas.

La paisa indicó que ambos arreglaron las cosas, pues ella le confesó que no la podía odiar, pues le caía bien, le parece divertida y considera que tiene talento, por lo que, decidieron dejar sus diferencias atrás.

Asimismo, defendió su amistad y destacó que quienes no estén de acuerdo con su relación los ignorará, pues ella seguirá siendo amiga de la influenciadora.

"Arreglamos las cosas, a mucha gente le molesta que yo me haga amiga de Yina, pero pues de malas yo siempre haciendo todo lo que me da la gana y al que le moleste mi amistad con Yina, pues me va a tener que soportar porque la vieja me cae muy bien", dijo.