La actriz Carmen Villalobos celebró un año más de vida con un cautivador baile en el que mostró lo mucho que le gusta celebrar esta fecha tan especial.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 22 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró recién levantada en pijama bailando feliz por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños a mí. Brindo por mi vida, por mi camino, por mi luz, por mi esencia y por todo lo que viene! Facil ? No, no lo ha sido, como a todos ustedes también me ha tocado superar muchas cosas, pero aquí sigo DE PIE Y MÁS VALIENTE QUE NUNCA", escribió.