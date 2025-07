Natalia Segura, más conocida como La Segura, fue una de las seis colombianas incluidas en la lista exclusiva de “Los 50 más bellos del 2025” de la revista People en Español.

La creadora de contenido compartió un mensaje con sus seguidores después de conocer la noticia.

Como era de esperarse, la emoción de La Segura fue evidente, ya que estar en esta lista fue algo inesperado para ella. Además, se encuentra al lado de otras grandes personalidades del entretenimiento latinoamericano.

La Segura figura en la categoría “En pleno ascenso”, donde la revista incluyó a 11 jóvenes que han captado la atención de millones de personas gracias a su autenticidad, valentía y carisma. En esa misma sección también aparece Caramelo, ganador de La casa de los famosos All-Stars.

Tras conocer la publicación de la reconocida revista, La Segura se mostró agradecida. Aprovechó también para enviar un mensaje a sus seguidores, destacando que la belleza tiene muchas formas y que no siempre encaja en los prototipos tradicionales.

“Para mí, en Colombia hay mujeres hermosísimas, y creo que la belleza va más allá de una cara o un cuerpo. Creo que la revista pensó en mí al ver mi recorrido en redes sociales, lo que he hecho durante estos años, lo real que me he mostrado, lo genuina… qué sé yo, pero muchas gracias”, expresó.