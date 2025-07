Maleja Restrepo sorprendió a sus cientos de seguidores con una noticia que tomó a todos por sorpresa: su familia se expandirá con la llegada de una linda bebé. La presentadora se mostró emocionada y reveló varios detalles al respecto.

Aunque Maleja anunció la llegada de una bebé a su familia, no se refería específicamente a la formada con Tatán Mejía. Sino por el contrario a la de su hermano, quien por primera vez se convertirá en padre y le dará el título oficial de tía a la presentadora.

Según comentó Maleja completamente emocionada nunca pensó en que se convertiría en tía debido a que nunca vio la posibilidad de que sus dos hermanos se convirtieran en padres. Pues, por un lado, su hermana ha enfrentado problemas de salud que le impiden gestar y por el otro, su hermano nunca mostró interés en tener un hijo.

¡Voy a ser tía! No se me pasaba por la cabeza que alguno de mis dos hermanos fuera a ser padres. Mi hermana siempre por su enfermedad y mi hermano, porque ese no lo sospechábamos jamás que iba a querer ser papá