Karen Sevillano reapareció por medio de sus redes sociales horas después de anunciar que se sometería a un nuevo procedimiento estético. La reconocida influenciadora enseñó cómo han transcurrido sus primeras horas de recuperación.

¿Cuál fue el procedimiento estético al que se sometió Karen Sevillano?

Karen Sevillano, reconocida influencer y presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus cientos de seguidores al comentar que se sometería a una serie de retoques estéticos para mejorar su apariencia física.

La influenciadora explicó semanas atrás que se realizaría una reducción mamaria, algo que tenía planeado hacer junto a Ornella Sierra, su excompañera de La casa de los famosos Colombia primera temporada.

Así fue la comentada reaparición de Karen Sevillano tras su procedimiento estético. (Foto Canal RCN).

“Este mes me quiero operar las t*tas, me voy a hacer una reducción. A mí me gusta estar trozuda, pero a uno no solo le crece la n*lga, a uno le crece todo”, reveló la influenciadora en aquella ocasión.

Además de esto, en aquella ocasión también manifestó el querer extraerse dos costillas, pero no lo había decidido aún, por lo que se desconoce si dentro del reciente procedimiento estético también llevó a cabo esta intervención.

¿Cómo luce Karen Sevillano tras su reciente retoque estético?

Ahora bien, tras varias horas de anunciar por medio de sus redes sociales que ya estaba lista para dirigirse a la clínica en la que llevarían a cabo su cambio estético, Karen Sevillano reapareció por este mismo medio para revelar que ya se encontraba en casa para guardar su debido reposo.

En el video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede ver a Karen bajando de un vehículo mientras familiares la ayudan para que no se lastime.

El video estuvo acompañado de una curiosa canción en la que se menciona que no es tan fuerte como pensaba.

Por el momento este es el único adelanto que Karen Sevillano ha compartido sobre el resultado de su procedimiento, por lo que hasta el momento no ha sido mostrado el resultado final de su intervención.