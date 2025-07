Ronald Paz se había convertido en una figura reconocida en Acapulco por su página NotiExpress Paz Pedro, donde compartía videos con información local, principalmente centrada en denuncias sociales y sucesos de alto impacto. Su estilo directo, su cercanía con la gente y su enfoque en mostrar lo que otros medios no querían visibilizar, le habían ganado más de 15 mil seguidores fieles que lo acompañaban a diario.

¿Qué mostró Ronald Paz en su última transmisión?

Horas antes de fallecer, Ronald compartió un video en vivo desde una calle de la colonia El Progreso, donde denunció el abandono de una obra inconclusa. “Soy su amigo, otra vez”, dijo al iniciar el clip, en el que señaló un socavón de gran tamaño que ponía en riesgo a peatones y conductores. “No más vinieron a hacer su desastre y no taparon nada”, expresó, con tono firme, mientras mostraba la calle llena de escombros.

¿Qué impacto tuvo el contenido de Ronald Paz en la comunidad?

Más allá del número de seguidores, el contenido que Ronald producía tenía una función social: mostrar lo que afectaba a los ciudadanos. Muchos residentes de Acapulco encontraban en sus videos un espacio donde sus denuncias eran escuchadas.

Paz se definía como un “fanático de las noticias” y aseguraba que su objetivo era compartir todo lo que no debía permanecer oculto. Su estilo, que combinaba información con opinión ciudadana, lo convirtió en una figura influyente a nivel local.

¿Cómo reaccionaron las autoridades a la partida de Ronald Paz?

El secretario de Seguridad del municipio, Eduardo Bailleres, lamentó profundamente su partida y expresó su rechazo total a lo ocurrido. Aunque no se han revelado detalles sobre las investigaciones, las autoridades confirmaron que Ronald formaba parte activa de la corporación policial y que su caso ya está siendo analizado.

¿Por qué el fallecimiento de Ronald Paz ha tocado tantas fibras?

La noticia ha generado una profunda conmoción no solo entre sus seguidores, sino también en sectores que valoran la libertad de expresión digital. Ronald no solo compartía videos, hablaba con convicción y daba voz a quienes no la tenían. Su legado permanece en cada publicación, cada transmisión y en la memoria de quienes lo vieron como un defensor genuino de la verdad.

Ronald Paz: su voz ciudadana se apagó tras una valiente denuncia en vivo

Su partida ha generado una ola de tristeza entre quienes valoraban su trabajo como creador de contenido en redes sociales. Su último video, una denuncia pública en Acapulco, quedó como testimonio de su compromiso con la comunidad.